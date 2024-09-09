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Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР

Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР

9 сентября 2024, 10:45
Фото: 1MI
В Тобольске Тюменской области простятся с бойцом специальной военной операции. Иван Дудников погиб в возрасте 24 лет на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», Иван Дудников исполнял поставленные боевые задачи на территории Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции.

Фото: Типичный Тобольск

Жизнь бойца СВО Ивана Дудникова оборвалась в июле, когда ему было 24 года. В конце сентября ему исполнилось бы 25 лет.

По имеющейся информации, прощание и отпевание состоится завтра, 10 сентября, с 10 до 11 часов. Траурная церемония пройдет по адресу: микрорайон 3Б, «Траурный зал». Похороны солдата специальной военной операции пройдут на Алемасовском кладбище.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса».

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бойцы СВО
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