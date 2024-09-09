Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», Иван Дудников исполнял поставленные боевые задачи на территории Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции.
Жизнь бойца СВО Ивана Дудникова оборвалась в июле, когда ему было 24 года. В конце сентября ему исполнилось бы 25 лет.
По имеющейся информации, прощание и отпевание состоится завтра, 10 сентября, с 10 до 11 часов. Траурная церемония пройдет по адресу: микрорайон 3Б, «Траурный зал». Похороны солдата специальной военной операции пройдут на Алемасовском кладбище.
Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса».