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Published Сегодня, 12:28

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23-летний тюменец погиб на СВО

Был на фронте чуть больше месяца. 23-летний тюменец погиб в зоне СВО

5 сентября 2024, 12:28
Фото: 1MI

23-летний тюменец погиб на СВО

В Нижнетавдинском районе Тюменской области простились с бойцом специальной военной операции. Артур Архипов погиб в возрасте 23 лет на передовой СВО.

Артур Архипов родился 26 марта 2001 года в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Он учился в школе села Конченбург, работал на предприятии «Сибагро».

В конце мая 2024 года молодой человек заключил контракт с Министерством обороны России. В начале июля боец СВО погиб в ходе выполнения задач. Ему было всего 23 года, отмечает пресс-служба администрации Нижнетавдинского муниципального района.

Прощание с участником специальной военной операции прошло сегодня, 5 сентября.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района
— Светлая память, наш родной любимый братик, любим, помним. Как тяжело осознавать, что тебя нет рядом, ты всегда будешь в наших сердцах, — написала Светлана Бикиняева.
— Самые искренние слова соболезнования родным и близким, сил и терпения им пережить такое горе. Светлая память и вечный покой Артуру, — оставила комментарий тюменка Наталья Абрамова.
В зоне СВО погиб мобилизованный охранник из Тюмени
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Ранее «Наш город» писал о том, что 13 октября 2023 года, выполняя свой долг и защищая мирное население Донбасса погиб в зоне спецоперации Владислав Мелехин из Тюменской области. Его похоронили 21 августа 2024 года в Пермском крае.

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