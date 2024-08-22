Освобождал село Водяное в ДНР: на СВО погиб боец из Тюменской области

Владислав воспитывал детей и поэтому был освобожден от военной службы по призыву. Однако в июле 2023 года решил поступить на военную службу и заключил контракт с министерством обороны. С 13 октября числился пропавшим без вести. Установить факт гибели бойца удалось лишь летом этого года. 21 августа 2024 года он был похоронен на родине, в Пермском крае.