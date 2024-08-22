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При освобождении Водяного в ДНР погиб боец из Тюменской области

Освобождал село Водяное в ДНР: на СВО погиб боец из Тюменской области

22 августа 2024, 11:44
Фото: 1MI

При освобождении Водяного в ДНР погиб боец из Тюменской области

13 октября 2023 года, выполняя свой долг и защищая мирное население Донбасса погиб на СВО Владислав Мелехин из Тюменской области. Его похоронили 21 августа 2024 года в Пермском крае.

Владислав родился 2 августа 1973 года в поселке Павловский Очерского района Пермского края в многодетной семье. Он был старшим братом и примером для своих сестер. Владислав женился, у него родились двое сыновей.

Вместе с семьей он жил в Тюменской области и окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию. Владислав работал в Новом Уренгое в линейно-производственном управлении магистральных газопроводов.

Фото: Алексей Солодников
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Владислав воспитывал детей и поэтому был освобожден от военной службы по призыву. Однако в июле 2023 года решил поступить на военную службу и заключил контракт с министерством обороны. С 13 октября числился пропавшим без вести. Установить факт гибели бойца удалось лишь летом этого года. 21 августа 2024 года он был похоронен на родине, в Пермском крае.

Владислав Николаевич внес вклад в освобождение села Водяное Ясиноватского района ДНР и награжден Орденом Мужества посмертно.

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«Выражаем соболезнования родным и близким наших ребят. Жители Очёрского округа разделяют вашу боль утраты, скорбят вместе с вами. Вечная память и вечная слава Воинам России!», — написал на своей странице в VK глава Очерского городского округа Александр Солодников.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб выпускник школы в Тюменской области. Как сообщили местные власти, прощание состоялось в местном доме культуре. Боец родился в Казахстане, потом окончил девять классов средней школы в Аромашево Тюменской области, а с 2015 года, вместе с семьей жил в Алтайском крае.

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