На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области

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Как сообщили местные власти, прощание состоялось в местном доме культуре. Боец родился в Казахстане, потом окончил девять классов средней школы в Аромашево Тюменской области, а с 2015 года, вместе с семьей жил в Алтайском крае.
Контракт с Министерством обороны Сергей Сова заключил в июле. А уже в августе стало известно о его гибели.
«До последней минуты он был верен гражданскому и воинскому долгу, мужественно сражался и проявил подлинный героизм», — рассказали в отделе молодежи Благовещенского района.
Сергею Сове было 36 лет. Он погиб, выполняя боевое задание. В мирной жизни мужчина был слесарем-трактористом.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Голышмановского района Никита Катков получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Церемония прощания с бойцом состоялась 6 августа в поселке Голышманово