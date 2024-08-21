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На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области

На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области

21 августа 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
В Благовещенском районе Алтайского края сегодня, 21 августа, состоялось прощание с погибшим бойцом СВО Сергеем Совой. Он был выпускником школы в Аромашево Тюменской области.

Как сообщили местные власти, прощание состоялось в местном доме культуре. Боец родился в Казахстане, потом окончил девять классов средней школы в Аромашево Тюменской области, а с 2015 года, вместе с семьей жил в Алтайском крае.

Фото: Отдел по работе с молодежью Благовещенского района

Контракт с Министерством обороны Сергей Сова заключил в июле. А уже в августе стало известно о его гибели.

«До последней минуты он был верен гражданскому и воинскому долгу, мужественно сражался и проявил подлинный героизм», — рассказали в отделе молодежи Благовещенского района.
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Сергею Сове было 36 лет. Он погиб, выполняя боевое задание. В мирной жизни мужчина был слесарем-трактористом.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Голышмановского района Никита Катков получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Церемония прощания с бойцом состоялась 6 августа в поселке Голышманово

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