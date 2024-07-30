nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Житель Ишимского района погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб военный из Тюменской области

30 июля 2024, 03:54
Фото: 1MI

Житель Ишимского района погиб в зоне СВО

Житель Тюменской области Анатолий Жуков погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания.
«Анатолий Леонидович погиб, сражаясь за правое дело и защищая интересы нашей Родины, с честью и достоинством исполнив долг военнослужащего. Вечная память и низкий поклон защитникам Отечества», — сообщили в администрации Ишимского района.
Фото: Администрация Ишимского района

Бойца похоронили в селе Тоболово Ишимского района со всеми положенными воинскими почестями.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернули военнослужащего, находившего в украинском плену. В настоящее время боец находится в Центре по реабилитации.

Читайте также:
В тюменской полиции начали проверку из-за пьяной дракиВ аварии на тюменской трассе погибли два человекаМэр Тюмени Афанасьев назначил нового заместителя
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военные травмы#Военные#Военнослужащие#Военные действия#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь
Очереди, шум и торжественность. Как тюменцы оценивают прошедший День города?
Вчера, 08:44
Дети доводят воспитателей! Почему в тюменских садиках не хватает сотрудников?
Вчера, 08:26
Неспособное поколение. Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников
Вчера, 06:10
«Замедляют нас всех»: тюменский депутат ГД выступила против блокировки YouTube
Вчера, 05:30
Какую зарплату нужно иметь, чтобы купить квартиру в Тюмени?
Вчера, 13:15
Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения кассетной бомбой
26 июля, 08:13