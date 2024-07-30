В зоне СВО погиб военный из Тюменской области

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
«Анатолий Леонидович погиб, сражаясь за правое дело и защищая интересы нашей Родины, с честью и достоинством исполнив долг военнослужащего. Вечная память и низкий поклон защитникам Отечества», — сообщили в администрации Ишимского района.
Бойца похоронили в селе Тоболово Ишимского района со всеми положенными воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернули военнослужащего, находившего в украинском плену. В настоящее время боец находится в Центре по реабилитации.