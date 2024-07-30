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Нетрезвая тюменка обратила в бегство сотрудника полиции

В тюменской полиции начали проверку из-за пьяной драки

30 июля 2024, 03:33
Фото: 1MI

Нетрезвая тюменка обратила в бегство сотрудника полиции

Инцидент произошел в минувшее воскресенье во дворе дома по улице Арктической (микрорайона «Ямальский-2»). Участниками потасовки стали нетрезвые покупатели круглосуточного магазина.
Сюжет
Полиция

По словам очевидцев, на место ЧП был вызвал наряд полиции. Однако сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, мер по пресечению правонарушения (распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушение часов тишины) не предприняли. Более того, все последующие вызовы с этого адреса, поступившие в дежурную часть, были проигнорированы.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что по факту информации, опубликованной «Нашим Городом», руководством ведомства принято решение о проведении служебной проверки, в рамках которой будет дана оценка полноте принятых мер со стороны сотрудников полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени оштрафовали на 5 тысяч рублей главу тюменского РКПР Александра Черепанова. Его обвинили в избиении полицейского. Коммунист пытался оспорить в суде данное решение, однако суд оставил данное решение без изменения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Проверка#Полиция#УМВД России по Тюменской области
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