В тюменской полиции начали проверку из-за пьяной драки

По словам очевидцев, на место ЧП был вызвал наряд полиции. Однако сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, мер по пресечению правонарушения (распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушение часов тишины) не предприняли. Более того, все последующие вызовы с этого адреса, поступившие в дежурную часть, были проигнорированы.