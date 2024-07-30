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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Мэр Тюмени Афанасьев назначил нового заместителя

Мэр Тюмени Афанасьев назначил нового заместителя

30 июля 2024, 03:04
Фото: телеграмм-канал Максима Афанасьева
Глава Тюмени Максим Афанасьев назначил заместителя по экономическому блоку. Им стала Наталья Мудриченко.

Указ о назначении уже подписан, сообщил градоначальник. Он отметил, что Мудриченко хорошо знакома с работой администрации города.

«Наталья Валентиновна хорошо знакома с работой администрации города — общий стаж её муниципальной службы составляет более 25 лет, с 2006 года — на руководящих должностях», — сказал Афанасьев.

Чиновница будет курировать работу департамента экономики, правового департамента и департамента потребительского рынка.

Ранее «Наш город» сообщал, что заместитель главы Тюмени Ирина Чудова покинула должность. 22 июля, был последний день, когда она занимала должность заместителя главы. В администрации города она проработала 25 лет.

#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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