Мэр Тюмени Афанасьев назначил нового заместителя

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Указ о назначении уже подписан, сообщил градоначальник. Он отметил, что Мудриченко хорошо знакома с работой администрации города.
«Наталья Валентиновна хорошо знакома с работой администрации города — общий стаж её муниципальной службы составляет более 25 лет, с 2006 года — на руководящих должностях», — сказал Афанасьев.
Чиновница будет курировать работу департамента экономики, правового департамента и департамента потребительского рынка.
Ранее «Наш город» сообщал, что заместитель главы Тюмени Ирина Чудова покинула должность. 22 июля, был последний день, когда она занимала должность заместителя главы. В администрации города она проработала 25 лет.