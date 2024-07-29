Выпившая тюменка устроила погоню за сотрудником полиции

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По словам местной жительницы Екатерины, драки между нетрезвыми клиентами магазина происходят во дворе дома на регулярной основе.
«В нашем доме находится круглосуточный магазин, который продает алкоголь в круглосуточном режиме, в том числе крепкий, хотя соответствующей лицензии на продажу данного товара у торговой точки нет. Соответственно во дворе, на детских площадках в ночное время собираются выпивающие граждане. 28 июля утром посиделки в одной из компаний переросли в драку», — рассказала «Нашему городу» девушка.
По словам Екатерины, конфликт произошел между семейной парой. Из-за нежелания супруги идти домой (женщина выпивала со своей подругой) муж начал ее избивать.
«Вызвала наряд полиции. Четверо сотрудников прибыли на место происшествия спустя час после вызова и ничего не сделали. Лишь игриво поубегали от подруги пострадавшей, которая гонялась за ними по двору, после чего уехали», — сообщила тюменка.
И добавила, что через 20 минут после отъезда сотрудников полиции во дворе дома развернулась новая драка, которая закончилась для одного из ее участников (того самого драчуна) потерей сознания и больничной палатой.
«Сотрудники полиции на очередной вызов даже приехали. Хотя звонила в дежурную часть три раза», — возмутилась тюменка.
Девушка отметила, что по факту бездействия сотрудников полиции, а также продажи магазином крепких алкогольных напитков без лицензии и в ночное время направлены обращения в УМВД по Тюменской области. Соответствующие документы имеются в распоряжении редакции «Нашего Города».
«Наш Город» направил в УМВД по Тюменской области официальный запрос, комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заречном микрорайоне в июле произошла потасовка с применением травматического оружия. Случившийся конфликт на личный контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских.