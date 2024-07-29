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Выпившая тюменка устроила погоню за сотрудником полиции

Выпившая тюменка устроила погоню за сотрудником полиции

29 июля 2024, 08:02
Фото: 1MI
Настоящий триллер с погоней, полицией и дракой развернулся накануне утром во дворе одного из домов микрорайона «Ямальский — 2». Инициаторами потасовки стали буйные посетители круглосуточной «наливайки», расположенной на первом этаже жилого дома.

По словам местной жительницы Екатерины, драки между нетрезвыми клиентами магазина происходят во дворе дома на регулярной основе.

«В нашем доме находится круглосуточный магазин, который продает алкоголь в круглосуточном режиме, в том числе крепкий, хотя соответствующей лицензии на продажу данного товара у торговой точки нет. Соответственно во дворе, на детских площадках в ночное время собираются выпивающие граждане. 28 июля утром посиделки в одной из компаний переросли в драку», — рассказала «Нашему городу» девушка.

По словам Екатерины, конфликт произошел между семейной парой. Из-за нежелания супруги идти домой (женщина выпивала со своей подругой) муж начал ее избивать.

«Вызвала наряд полиции. Четверо сотрудников прибыли на место происшествия спустя час после вызова и ничего не сделали. Лишь игриво поубегали от подруги пострадавшей, которая гонялась за ними по двору, после чего уехали», — сообщила тюменка.
Видео: nashgorod.ru

И добавила, что через 20 минут после отъезда сотрудников полиции во дворе дома развернулась новая драка, которая закончилась для одного из ее участников (того самого драчуна) потерей сознания и больничной палатой.

«Сотрудники полиции на очередной вызов даже приехали. Хотя звонила в дежурную часть три раза», — возмутилась тюменка.

Девушка отметила, что по факту бездействия сотрудников полиции, а также продажи магазином крепких алкогольных напитков без лицензии и в ночное время направлены обращения в УМВД по Тюменской области. Соответствующие документы имеются в распоряжении редакции «Нашего Города».

«Наш Город» направил в УМВД по Тюменской области официальный запрос, комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Заречном микрорайоне в июле произошла потасовка с применением травматического оружия. Случившийся конфликт на личный контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских.

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