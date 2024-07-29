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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Тюмени подростки разбили припаркованный автомобиль

Дети-вандалы: в Тюмени подростки разбили припаркованный авто

29 июля 2024, 06:03
Фото: 1MI

В Тюмени подростки разбили припаркованный автомобиль

Инцидент произошел в одном из дворов в Заречном микрорайоне города. Вандальные действия подростков сняли на видео очевидцы и опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Дети

На опубликованных видеокадрах видно, как двое хулиганов разбивают велосипедным рулем фары отечественной легковушки, бьют ногами по капоту, отрывают от заднего бампера детали. Чем помешал подросткам припаркованный автомобиль — неизвестно.

Видео: ЧС Тюмень

«Наш Город» направил по данному факту запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени двое мужчин повредили ретро-автомобиль «Москвич» 1993 года выпуска. Молодые люди топтались на крыше и капоте авто, после чего устроили с ним фотосессию.

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