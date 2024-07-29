Дети-вандалы: в Тюмени подростки разбили припаркованный авто

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
На опубликованных видеокадрах видно, как двое хулиганов разбивают велосипедным рулем фары отечественной легковушки, бьют ногами по капоту, отрывают от заднего бампера детали. Чем помешал подросткам припаркованный автомобиль — неизвестно.
«Наш Город» направил по данному факту запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени двое мужчин повредили ретро-автомобиль «Москвич» 1993 года выпуска. Молодые люди топтались на крыше и капоте авто, после чего устроили с ним фотосессию.