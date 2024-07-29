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В Тюмени спрос на вахтовиков в переместился с нефтяной отрасли на склады

Сотрудники складов вошли в число самых дефицитных специалистов в Тюмени

29 июля 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Тюмени спрос на вахтовиков в переместился с нефтяной отрасли на склады

В регионе за последний месяц потребность в складских специалистах выросла на 29%. Уровень спроса на грузчиков за месяц увеличился на 5%, кладовщиков — на 32%, упаковщиков — 42%.

«Это высокий показатель для низкого летнего сезона. Бурный рост онлайн-торговли, начавшийся в период пандемии, сделал складские специальности одними из наиболее дефицитных наряду с персоналом в ретейле и производстве», — сообщили аналитики Зарплаты.Ру.

По данным экспертов, вследствие дефицита кадров, работодатели стали чаще привлекать к работе на складах вахтовиков. Доля складских специальностей с вахтовым методом работы за последние два года возросла на 15%. Тогда как ранее вахтовая профессия преимущественно была в сфере добычи полезных ископаемых.

Что касается заработной платы, то за последний год уровень заработка у сотрудников складов вырос на 4% и достиг 81 тысячи рублей. У кладовщиков зарплаты выросли на треть — до 92,5 тысячи рублей, у грузчиков — на 28%, до 53 тысяч, у комплектовщиков на 19% — до 75 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самых востребованных специалистов. В перечень вошли повара, водители и медсестры.

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