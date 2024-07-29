Сотрудники складов вошли в число самых дефицитных специалистов в Тюмени

Что касается заработной платы, то за последний год уровень заработка у сотрудников складов вырос на 4% и достиг 81 тысячи рублей. У кладовщиков зарплаты выросли на треть — до 92,5 тысячи рублей, у грузчиков — на 28%, до 53 тысяч, у комплектовщиков на 19% — до 75 тысяч рублей.