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Продажа алкоголя

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2024
Выпившая тюменка устроила погоню за сотрудником полиции
29 июля, 08:02
На День города тюменцам запретят покупать алкоголь
Еще один праздник горожане отметят трезвыми. Однако в запрете не обошлось без исключений.
24 июля, 05:23
Водка в Тюмени за год подорожала на 22,5%
Также выросла стоимость коньяка и бренди. Эксперт связал это с ростом себестоимости и снижением производства крепкого алкоголя.
18 июля, 03:42
Пьяных дебоширов станет больше! Во что выльется борьба с «наливайками» в Тюмени?
12 июля, 07:56
Таксисты в Тюмени зарабатывают незаконной торговлей алкоголем
Водители предлагают клиентам купить спиртное по завышенной стоимости. Но большинство пассажиров цены на алкоголь в ночное время не пугают.
4 июля, 05:25
«Наливайки» в Тюмени увеличили время незаконной продажи алкоголя
Магазины начали торговать алкоголям до часа ночи. Причем в ночное время посетителей там больше, чем в дневное.
3 июля, 02:40
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
В июне тюменцам три дня не будут продавать алкоголь
В Тюмени планируют ввести запреты на продажу алкоголя в три важные летние даты. Касаются они проведения важных национальных праздников
29 мая, 09:28
Трезвый май: в Тюмени временно не будут продавать алкоголь
Запрет на продажу в магазинах алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных и пива, будет действовать в Праздник Весны и Труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая.
23 апреля, 07:41
Продажу алкоголя в Тюмени запретят на два дня
Заперт коснется дней проведения массовых мероприятий. Он не затронет некоторые заведения.
12 апреля, 06:18
«Берут целыми ящиками»: тюменцы массово закупаются недорогим пивом
Тенденция возникла на фоне слухов о том, что с 1 апреля пиво подорожает. С полок магазинов тюменцы сметают напитки в стеклянных бутылках и алюминиевых банках.
22 марта, 03:07
Силовики проведут облавы в тюменских шашлычных
В Тюмени силовики намерены с рейдами пройтись по городским шашлычным. Причиной проверок стали сообщения о несанкционированной продаже алкогольной продукцией.
13 февраля, 06:21
Тюменские рестораны столкнулись с проблемами из-за роста цен на алкоголь
Стоимость алкоголя выросла на 20%. Барам и ресторанам приходится искать выходы из ситуации.
30 января, 03:39
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
26 января, 10:03
Общественники Тюмени помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникам
Тюменские активисты прошлись по торговым точкам, где, по их подозрениям, продают алкогольные напитки подросткам. Их опасения оказались не напрасными.
12 января, 12:14
2023
В ноябре в Тюмени запретят продавать алкоголь
В Тюмени 4 ноября в магазинах не будут продавать алкогольные напитки. Запрет на реализацию спиртных напитков введен в связи с празднованием Дня народного единства.
22 октября 2023, 08:46
Тюменцы в сентябре не смогут купить алкоголь в магазинах
В Тюмени в сентябре запретят продажу алкоголя. Спиртные напитки жители и гости областной столицы не смогут приобрести в магазинах в День знаний, 1 сентября с 8:00 утра до 21:00.
25 августа 2023, 04:38
В Тюмени хотят открыть распивочную и алкомаркет рядом со школой
Магазин по продаже алкогольных напитков и пивной бар планируют открыть в Тюмени рядом со школой и отделением поликлиники № 7. Торговая точка и заведение общепита расположатся на улице Луначарского.
20 августа 2023, 04:27
У входа в тюменскую церковь хотят открыть популярный алкомаркет
В тюменском селе Велижаны рядом с входом церковь планируют открыть алкомаркет. Торговую точку по продаже спиртных напитков намерены разместить в здании, которое вплотную прилегает к храму.
9 июля 2023, 08:52
Из оборота изъято более 37 тыс. литров «Мистера Сидра». Есть ли в Тюмени контрафакт?
7 июня 2023, 05:59

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