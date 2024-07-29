Продажа алкоголя

Трезвый май: в Тюмени временно не будут продавать алкоголь

Запрет на продажу в магазинах алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных и пива, будет действовать в Праздник Весны и Труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая.