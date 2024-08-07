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56-летний мотогонщик из Ялуторовска погиб в зоне СВО

В СВО погиб тюменский мотогонщик

7 августа 2024, 04:38
Фото: 1MI

56-летний мотогонщик из Ялуторовска погиб в зоне СВО

В Ялуторовске сегодня состоятся церемония прощания и похороны Андрэса Шуманна. 56-летний контрактник получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания. Об этом сообщили в администрации города.

Андрэс Шуманн родился 7 февраля 1968 года в Ялуторовске. Здесь же закончил школу и техникум. После учебы походил службу в армии на Украине. Работал в Ялуторовске водителем, механиком, слесарем по ремонту. Профессионально занимался мотоспортом, многократно участвовал в соревнованиях разного уровня.

Фото: Администрация Ялуторовска

Контракт с Министерством обороны РФ Андрэс заключил в августе 2022 года.

Ялуторовчане об Андрэсе отзываются очень тепло и отмечают, что он был хорошим, добрым и отзывчивым человеком.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на Украине погиб боец из подразделения «Бешеные псы». Александр Головко. Смертельное ранение он получил в ноябре 2023 года, с того времени числился пропавшим без вести. Тело тюменца достали из-под руин здания только в июле этого года.

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