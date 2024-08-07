В СВО погиб тюменский мотогонщик

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на Украине погиб боец из подразделения «Бешеные псы». Александр Головко. Смертельное ранение он получил в ноябре 2023 года, с того времени числился пропавшим без вести. Тело тюменца достали из-под руин здания только в июле этого года.