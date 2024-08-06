«Потом достали из-под руин здания»: на СВО погиб 50-летний «бешеный пес»

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Тюмени попрощались с бойцом СВО Александром Головко. Об этом сообщает «ФОНД Путевка в ЖИЗНЬ Тюмень».
Александр Головко погиб, прикрывая отход своего подразделения при освобождении Авдеевки в ноябре 2023 года. Эвакуация была невозможна из-за ожесточенных боев на этой территории.
Сначала участник СВО был объявлен без вести пропавшим. Останки погибшего бойца нашли только в июле этого года под завалами разрушенного здания.
— Вечная память, мой друг, будем помнить тебя вечно, — написала тюменка Светлана Фролова под постом.
— Даже не верится. Примите наши соболезнования, — оставила комментарий Светлана Никифорова.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Армизонском районе простились с младшим сержантом, погибшим на СВО. Прощание с Павлом Адамсоновым состоялось 29 июля.