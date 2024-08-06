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На СВО погиб 50-летний тюменец из подразделения «Бешеные псы»

«Потом достали из-под руин здания»: на СВО погиб 50-летний «бешеный пес»

6 августа 2024, 13:13
Фото: 1MI

На СВО погиб 50-летний тюменец из подразделения «Бешеные псы»

В Тюмени простились с участником специальной военной операции, бойцом из подразделения «Бешеные псы». Александр Головко погиб при выполнении боевой задачи.

В Тюмени попрощались с бойцом СВО Александром Головко. Об этом сообщает «ФОНД Путевка в ЖИЗНЬ Тюмень».

Александр Головко погиб, прикрывая отход своего подразделения при освобождении Авдеевки в ноябре 2023 года. Эвакуация была невозможна из-за ожесточенных боев на этой территории.

Сначала участник СВО был объявлен без вести пропавшим. Останки погибшего бойца нашли только в июле этого года под завалами разрушенного здания.

Погибший Александр ГоловкоПогибший Александр Головко
Погибший Александр Головко
Фото: Социальные сети
— Вечная память, мой друг, будем помнить тебя вечно, — написала тюменка Светлана Фролова под постом.
— Даже не верится. Примите наши соболезнования, — оставила комментарий Светлана Никифорова.
В Армизонском районе простились с младшим сержантом, погибшим на СВО
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Армизонском районе простились с младшим сержантом, погибшим на СВО. Прощание с Павлом Адамсоновым состоялось 29 июля.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Бойцы СВО
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