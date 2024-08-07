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Из-за тумана несколько самолетов не могут вылететь в Тюмень

В Рощино массово задержаны рейсы из-за тумана

7 августа 2024, 03:35
Фото: 1MI

Из-за тумана несколько самолетов не могут вылететь в Тюмень

В настоящее время задержана отправка 10 авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Время опоздания составляет 2-3 часа.

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе аэропорта Рощино, причиной массовой задержки являются погодные условия, а именно густой туман, окутавший областную столицу в ночь с 6 на 7 августа.

Также задержан прилет восьми самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» направлен на запасной аэродром в Екатеринбург. В Рощино борты прибудут с опозданием от 1 часа до 3 часов.

Добавим, в Тюменской области сегодня туманные явления наблюдаются не только в областной столице. Ухудшение видимости до 50-100 метров на дорогах отмечено на 167-м километре автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе и на 217-м километре в Голышмановском городском округе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в среду, 7 августа, метеорологи прогнозируют дожди и грозы, ветер до 17 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +18…+23.

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