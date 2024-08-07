В Рощино массово задержаны рейсы из-за тумана

Добавим, в Тюменской области сегодня туманные явления наблюдаются не только в областной столице. Ухудшение видимости до 50-100 метров на дорогах отмечено на 167-м километре автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе и на 217-м километре в Голышмановском городском округе.