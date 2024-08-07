В Рощино массово задержаны рейсы из-за тумана

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе аэропорта Рощино, причиной массовой задержки являются погодные условия, а именно густой туман, окутавший областную столицу в ночь с 6 на 7 августа.
Также задержан прилет восьми самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» направлен на запасной аэродром в Екатеринбург. В Рощино борты прибудут с опозданием от 1 часа до 3 часов.
Добавим, в Тюменской области сегодня туманные явления наблюдаются не только в областной столице. Ухудшение видимости до 50-100 метров на дорогах отмечено на 167-м километре автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе и на 217-м километре в Голышмановском городском округе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в среду, 7 августа, метеорологи прогнозируют дожди и грозы, ветер до 17 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +18…+23.