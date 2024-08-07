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На трассе Екатеринбург — Тюмень ГАЗель с фруктами разорвало на две части

На дороге сотни апельсинов: на трассе под Тюменью ГАЗель разорвало на две части

7 августа 2024, 04:11
Фото: 1MI

На трассе Екатеринбург — Тюмень ГАЗель с фруктами разорвало на две части

Жуткая авария произошла накануне вечером на 305-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. В районе деревни Ушакова столкнулись две ГАЗели.
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ДТП

Как пояснили «Нашему Городу» в ГАИ по Тюменской области, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения дистанции на дороге — одному из водителей стало плохо и он не справился с управлением транспортного средства.

В результате столкновения одна из ГАЗелей, перевозившая фрукты, вылетела на обочину, перевернулась, после чего грузовик разорвало напополам. В аварии пострадали водители обоих фургонов.

Видео: тг-канал Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области виновника смертельной аварии приговорили к 3,5 годам принудительных работ. Также водителя обязали выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего в размере 3 миллионов рублей.

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