На дороге сотни апельсинов: на трассе под Тюменью ГАЗель разорвало на две части

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Как пояснили «Нашему Городу» в ГАИ по Тюменской области, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения дистанции на дороге — одному из водителей стало плохо и он не справился с управлением транспортного средства.
В результате столкновения одна из ГАЗелей, перевозившая фрукты, вылетела на обочину, перевернулась, после чего грузовик разорвало напополам. В аварии пострадали водители обоих фургонов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области виновника смертельной аварии приговорили к 3,5 годам принудительных работ. Также водителя обязали выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего в размере 3 миллионов рублей.