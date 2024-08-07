Дождь на целый день: в Тюмень идут дожди и штормовой ветер

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В Тюмени 7 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди в течение дня. В утренние часы термометры покажут +16…+19, днем потеплеет до +20, в ночные часы температура воздуха составит +13…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:49, закат в 20:38, продолжительность дня 15 часов 49 минут.
В Тобольске 7 августа ожидается пасмурная погода, дожди. Утром температура воздуха составит +16…+17, днем ожидается до +18…+19, в вечернее время суток термометры покажут +11…+15. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:33, закат в 20:33, продолжительность дня 16 часов.
В Ишиме 7 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Утром ожидается +16…+20, днем термометры покажут +21…+22, в вечерние часы температура воздуха составит+14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:38, закат в 20:18, продолжительность дня 15 часов 40 минут.