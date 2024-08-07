Дождь на целый день: в Тюмень идут дожди и штормовой ветер

В Тюмени 7 августа похолодает до +20

На юге Тюменской области в среду, 7 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +18…+23, в темное время суток похолодает до +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 17 м/с.