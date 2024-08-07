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В Тюмени 7 августа похолодает до +20

Дождь на целый день: в Тюмень идут дожди и штормовой ветер

7 августа 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени 7 августа похолодает до +20

На юге Тюменской области в среду, 7 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +18…+23, в темное время суток похолодает до +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 17 м/с.

В Тюмени 7 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди в течение дня. В утренние часы термометры покажут +16…+19, днем потеплеет до +20, в ночные часы температура воздуха составит +13…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:49, закат в 20:38, продолжительность дня 15 часов 49 минут.

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В Тобольске 7 августа ожидается пасмурная погода, дожди. Утром температура воздуха составит +16…+17, днем ожидается до +18…+19, в вечернее время суток термометры покажут +11…+15. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:33, закат в 20:33, продолжительность дня 16 часов.

В Ишиме 7 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Утром ожидается +16…+20, днем термометры покажут +21…+22, в вечерние часы температура воздуха составит+14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:38, закат в 20:18, продолжительность дня 15 часов 40 минут.

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