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Тюменский контрактник погиб в зоне СВО

Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО

5 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI

Тюменский контрактник погиб в зоне СВО

Житель Армизонского района Виталий Ляпин получил смертельное ранение 25 июля 2024 года при выполнении боевого задания. 28 июля ему могло бы исполниться 28 лет.

Как сообщили в администрации муниципалитета, Виталий служил наводчиком отделения захвата штурмового взвода. Церемония прощания и похороны бойца состоялись в пятницу, 2 августа, в селе Армизонское. У военного остались родители.

Фото: Администрация Армизонского района

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске установили мемориальную доску в память о погибшем во время теракта в Дагестане лейтенанта полиции Виталия Мезенцева. Торжественна церемония открытии состоялась с минувшие выходные дни.

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