Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Как сообщили в администрации муниципалитета, Виталий служил наводчиком отделения захвата штурмового взвода. Церемония прощания и похороны бойца состоялись в пятницу, 2 августа, в селе Армизонское. У военного остались родители.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске установили мемориальную доску в память о погибшем во время теракта в Дагестане лейтенанта полиции Виталия Мезенцева. Торжественна церемония открытии состоялась с минувшие выходные дни.