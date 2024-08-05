nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

106 тысяч тюменцев не могут выехать из России из-за долгов

Более 6% тюменцев не могут выехать из России из-за долгов

5 августа 2024, 05:18
Фото: 1MI

106 тысяч тюменцев не могут выехать из России из-за долгов

В Тюменской области сократилось число невыездных должников на 31,5%. За пределы России на данный момент выехать не могут 106 тысяч тюменцев. Для сравнения, годом ранее покидать страну было запрещено 156 тысячам жителей региона.

Как пояснила врио начальника отдела организации исполнительного производства УФССП по Тюменской области Александра Иванцова, ограничения на выезд должника накладываются при неисполнении гражданами обязательства, наложенного судом. При этом сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей.

«Судебные приставы вправе по собственной инициативе либо по заявлению взыскателя вынести такое постановление. Также это может сделать суд. Применяется такая мера при условии неисполнения требований должником в пятидневный срок с момента надлежащего уведомления о возбуждении производства. Оно направляется в личный кабинет на „Госуслугах“, почтой либо вручается должнику лично», — отметила Иванцова.

И добавила, что оплата долгов в аэропорту не дает гарантии того, что запрет будет снят — процедура может занимать более 10 рабочих дней, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская пенсионерка предложила вернуть налог на бездетность. Горожанка считает, что он позволит снизить финансовую нагрузку на государство, а также снизить возраст выхода на пенсию для тех, у кого есть дети.

Читайте также:
Нет детей — плати деньги: налог на бездетность предложила вернуть тюменкаИнстасамка пытается отсудить 3,3 миллиона у сети доставки суши «Ёбидоёби»Опасная погода: трассу под Тюменью заволокло туманом
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Долг#Запреты#Долги#Должники
Подпишитесь
Уроки отменяются. Почему в Тюменской области остро не хватает учителей?
Сегодня, 04:54
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
2 августа, 08:45
Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»
Сегодня, 07:37
Юные двигатели наркотрафика. В Тюменской области молодежь вербуют в наркобизнес
Сегодня, 05:59
Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 05:52