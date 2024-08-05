Более 6% тюменцев не могут выехать из России из-за долгов

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Как пояснила врио начальника отдела организации исполнительного производства УФССП по Тюменской области Александра Иванцова, ограничения на выезд должника накладываются при неисполнении гражданами обязательства, наложенного судом. При этом сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей.
«Судебные приставы вправе по собственной инициативе либо по заявлению взыскателя вынести такое постановление. Также это может сделать суд. Применяется такая мера при условии неисполнения требований должником в пятидневный срок с момента надлежащего уведомления о возбуждении производства. Оно направляется в личный кабинет на „Госуслугах“, почтой либо вручается должнику лично», — отметила Иванцова.
И добавила, что оплата долгов в аэропорту не дает гарантии того, что запрет будет снят — процедура может занимать более 10 рабочих дней, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская пенсионерка предложила вернуть налог на бездетность. Горожанка считает, что он позволит снизить финансовую нагрузку на государство, а также снизить возраст выхода на пенсию для тех, у кого есть дети.