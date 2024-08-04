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В Тюменской области открыли мемориал в память о погибшем в Дагестане полицейском

Мемориальную доску погибшему в Дагестане полицейскому открыли в Заводоуковске

4 августа 2024, 10:42
Фото: ГАИ ТО

В Тюменской области открыли мемориал в память о погибшем в Дагестане полицейском

Мемориальную доску в память о погибшем в результате теракта в Дагестане инспектора ДПС МО МВД России «Заводоуковский» лейтенанта полиции Виталия Мезенцева открыли в Заводоуковске.
Сюжет
Полиция

В торжественной церемонии участие приняли участие родные Виталия Мезенцева, глава городского округа Светлана Касенова, начальник МО МВД России «Заводоуковский» Владислав Федоров, председатель районного совета ветеранов Валентина Моисеева, председатель первичной организации «ГРОВД» Николай Назаренко и весь личный состав МО МВД России «Заводоуковский». Собравшиеся возложили цветы и почтили память погибшего минутой молчания.

Фото: ГАИ ТО

Напомним, Виталий Мезенцев погиб в ходе перестрелки с боевиками в Махачкале 23 июня 2024 года. Там он находился в командировке и нес службу в составе опергруппы.

В тот день сотрудники ГАИ дежурили на дороге в Махачккале, а сотрудники службы обеспечения порядка следили за порядком в городе. Сообщение о стрельбе поступило в седьмом часу вечера. Как выяснилось, боевики обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке в городе. В результате теракта погибли 15 сотрудников полиции.

У Виталия Мезенцева остались супруга и двое маленьких детей. 30 июня 2024 года ему могло бы исполниться 32 года.

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