Мемориальную доску погибшему в Дагестане полицейскому открыли в Заводоуковске

В тот день сотрудники ГАИ дежурили на дороге в Махачккале, а сотрудники службы обеспечения порядка следили за порядком в городе. Сообщение о стрельбе поступило в седьмом часу вечера. Как выяснилось, боевики обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке в городе. В результате теракта погибли 15 сотрудников полиции.