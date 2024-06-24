32-летний лейтенант из Тюмени погиб во время перестрелки в Дагестане

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Фото погибших в Дагестане во время теракта 23 июня сотрудников полицейских показало на видео ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Источник, близкий к правоохранительным органам подтвердил «Нашему Городу» информацию о гибели сотрудника полиции из Тюменской области. В пресс-службе УМВД по Тюменской области редакции сообщили, что официальная информация будет опубликована позже.
По данным 72.ру, Мезенцев в составе опергруппы тюменских полицейских был служил в Махачкале. Еще двое наших земляков получили ранения во время теракта. Их имена, а также состояние — пока не разглашаются.
Глава ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями вооруженного нападения на Махачкалу и Дербент 23 июня. Погибли 15 сотрудников полиции.
«В результате этого чудовищного преступного акта погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и мирные граждане. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Случившееся стало общим горем для всех жителей Северо-Кавказского региона. Желаю сил и стойкости семьям, которых коснулось горе, скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим коллегам», — отметил он.
Ранее «Наш Город» рассказывал подробности задержания тюменских полицейских, уличенных в противозаконных связях с мигрантами. Их задержали сотрудники ФСБ. Полицейским грозит до 7 лет тюрьмы.