nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

32-летний лейтенант из Тюмени погиб во время перестрелки в Дагестане

32-летний лейтенант из Тюмени погиб во время перестрелки в Дагестане

24 июня 2024, 08:17
Фото: ГУ МВД России по СКФО
32-летний тюменский лейтенант полиции Виталий Мезенцев погиб в ходе перестрелки с боевиками в Дагестане. Смертельное ранение он получил во время боев в Махачкале.
Сюжет
УМВД

Фото погибших в Дагестане во время теракта 23 июня сотрудников полицейских показало на видео ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Источник, близкий к правоохранительным органам подтвердил «Нашему Городу» информацию о гибели сотрудника полиции из Тюменской области. В пресс-службе УМВД по Тюменской области редакции сообщили, что официальная информация будет опубликована позже.

Видео: ГУ МВД России по СКФО

По данным 72.ру, Мезенцев в составе опергруппы тюменских полицейских был служил в Махачкале. Еще двое наших земляков получили ранения во время теракта. Их имена, а также состояние — пока не разглашаются.

Глава ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями вооруженного нападения на Махачкалу и Дербент 23 июня. Погибли 15 сотрудников полиции.

«В результате этого чудовищного преступного акта погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и мирные граждане. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Случившееся стало общим горем для всех жителей Северо-Кавказского региона. Желаю сил и стойкости семьям, которых коснулось горе, скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим коллегам», — отметил он.

Ранее «Наш Город» рассказывал подробности задержания тюменских полицейских, уличенных в противозаконных связях с мигрантами. Их задержали сотрудники ФСБ. Полицейским грозит до 7 лет тюрьмы.

Читайте также:
Во время теракта в Дагестане пострадали жители Тюменской областиНа руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублейДенег нет, но вы держитесь: тюменцам рассказали, когда расширят Старотобольский тракт
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погибшие#УМВД#Теракт#Дагестан#УМВД России по Тюменской области#Погибший
Подпишитесь
На руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублей
Сегодня, 07:47
Белое золото! В Тюмени на 21% подорожало молоко
Сегодня, 08:17
Еще минус 6 сантиметров: Тура продолжает мелеть
Сегодня, 04:13
Жить станет опасно! Почему в Тюменской области ухудшается экологическая обстановка?
Сегодня, 08:11
В России растет популярность касс самообслуживания на заправках
Сегодня, 04:00