Космические и вонючие: тюменцы нашли редкие грибы

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах начали появляться белые грибы. Любители тихой охоты сообщают, что боровиков немало в лесах Ярковского района, в районе Онохино, Левашей, в лесных массивах по Стартобольскому, Московскому, Червишевскому и другим трактам, но практически все червивые.