Космические и вонючие: тюменцы нашли редкие грибы

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Как выяснилось, данный гриб носит имя Мутинус Равенеля. Данный дикорос от других грибов отличает вытянутая форма с острым наконечником красного цвета. В пищу этот гриб не употребляют в пищу.
Традиционно мутинус или «сморчок вонючий» произрастает в лиственных лесах. Кстати, второе название он получил не просто так — дикорос издает сильный запах падали, чем привлекает мух.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах начали появляться белые грибы. Любители тихой охоты сообщают, что боровиков немало в лесах Ярковского района, в районе Онохино, Левашей, в лесных массивах по Стартобольскому, Московскому, Червишевскому и другим трактам, но практически все червивые.
Грибники отмечают, что за последние три дня червивость увеличилась в разы — чистых попадается 1 на 100 штук.