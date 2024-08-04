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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

В Тюмени в парке нашли редкий гриб Мутинус Равенеля

Космические и вонючие: тюменцы нашли редкие грибы

4 августа 2024, 08:44
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В Тюмени в парке нашли редкий гриб Мутинус Равенеля

«Космические» грибы красного цвета и причудливой формы обнаружили в экопарке «Затюменский», а также в лесу под Тюменью местные грибники.

Как выяснилось, данный гриб носит имя Мутинус Равенеля. Данный дикорос от других грибов отличает вытянутая форма с острым наконечником красного цвета. В пищу этот гриб не употребляют в пищу.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Традиционно мутинус или «сморчок вонючий» произрастает в лиственных лесах. Кстати, второе название он получил не просто так — дикорос издает сильный запах падали, чем привлекает мух.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах начали появляться белые грибы. Любители тихой охоты сообщают, что боровиков немало в лесах Ярковского района, в районе Онохино, Левашей, в лесных массивах по Стартобольскому, Московскому, Червишевскому и другим трактам, но практически все червивые.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Грибники отмечают, что за последние три дня червивость увеличилась в разы — чистых попадается 1 на 100 штук.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грибники#Грибы
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