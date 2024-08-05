nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Инстасамка пытается отсудить 3,3 миллиона у сети доставки суши «Ёбидоёби»

Инстасамка пытается отсудить 3,3 миллиона у сети доставки суши «Ёбидоёби»

5 августа 2024, 04:18
Фото: INSTASAMKA
Уроженка Тобольска, известная скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) подала в суд на сеть доставки японской кухни «Ёбидоёби». Заведение использовало ее трек и образ в рекламе.
Сюжет
Суд

Тоболячка планирует отсудить у кафе 3,3 миллиона рублей. По словам Инстасамки, изначально сеть «Ёбидоёби» пыталась купить права у Зотеевой на использование ее образа в рекламе, но получили отказ. В итоге решили снять ролик сами — речь идет о клипе с мотивом трека «За деньги да», который опубликовали «Ёбидоёби».

Команда Инстасамки, увидев данную рекламу на просторах интернета, отправили досудебную претензию (на фото) с требованием все удалить и заплатить 3 миллиона рублей за авторские права, 500 тысяч рублей за моральный вред и 150 тысяч за работу юриста, пишет тг-канал Mash.

Однако в «Ёбидоёби» выполнить требования певицы отказались. На досудебную претензию заявили: это пародия, песня другая. В итоге юристы Инстасамки подали заявление в Арбитражный суд.

«Трачу без тормозов»: ФАС не нашла нарушений в рекламном клипе Инстасамки и банка
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что Инстасамка отсудила у актера у актера Стаса Ярушина 2 миллиона рублей за критику ее песни «За деньги да» и качество ее исполнения.

Читайте также:
Опасная погода: трассу под Тюменью заволокло туманомМногодетная тюменка пожаловалась Бастрыкину на чиновниковВ Тюмени сегодня ожидаются грозы и туман
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Суд#Кафе#Новости тюмени#Арбитражный суд#Реклама#Инстасамка
Подпишитесь
Уроки отменяются. Почему в Тюменской области остро не хватает учителей?
Сегодня, 04:54
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
2 августа, 08:45
Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»
Сегодня, 07:37
Юные двигатели наркотрафика. В Тюменской области молодежь вербуют в наркобизнес
Сегодня, 05:59
Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 05:52