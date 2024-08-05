Инстасамка пытается отсудить 3,3 миллиона у сети доставки суши «Ёбидоёби»

Тоболячка планирует отсудить у кафе 3,3 миллиона рублей. По словам Инстасамки, изначально сеть «Ёбидоёби» пыталась купить права у Зотеевой на использование ее образа в рекламе, но получили отказ. В итоге решили снять ролик сами — речь идет о клипе с мотивом трека «За деньги да», который опубликовали «Ёбидоёби».