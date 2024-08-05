Инстасамка пытается отсудить 3,3 миллиона у сети доставки суши «Ёбидоёби»

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Тоболячка планирует отсудить у кафе 3,3 миллиона рублей. По словам Инстасамки, изначально сеть «Ёбидоёби» пыталась купить права у Зотеевой на использование ее образа в рекламе, но получили отказ. В итоге решили снять ролик сами — речь идет о клипе с мотивом трека «За деньги да», который опубликовали «Ёбидоёби».
Команда Инстасамки, увидев данную рекламу на просторах интернета, отправили досудебную претензию (на фото) с требованием все удалить и заплатить 3 миллиона рублей за авторские права, 500 тысяч рублей за моральный вред и 150 тысяч за работу юриста, пишет тг-канал Mash.
Однако в «Ёбидоёби» выполнить требования певицы отказались. На досудебную претензию заявили: это пародия, песня другая. В итоге юристы Инстасамки подали заявление в Арбитражный суд.
Ранее «Наш Город» писал, что Инстасамка отсудила у актера у актера Стаса Ярушина 2 миллиона рублей за критику ее песни «За деньги да» и качество ее исполнения.