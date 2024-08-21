Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции

Тюменка борется за лечение для своего тяжелобольного раком отца

Уже несколько месяцев жительница Тюмени пытается добиться лечения для своего отца, который страдает от онкологии. Женщина обратилась в ОКБ №1, но там ей отказали в операции из-за отсутствия необходимых медицинских устройств. Об этом пишет 72.RU.