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Тюменка борется за лечение для своего тяжелобольного раком отца

Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции

21 августа 2024, 06:35
Фото: 1MI

Тюменка борется за лечение для своего тяжелобольного раком отца

Уже несколько месяцев жительница Тюмени пытается добиться лечения для своего отца, который страдает от онкологии. Женщина обратилась в ОКБ №1, но там ей отказали в операции из-за отсутствия необходимых медицинских устройств. Об этом пишет 72.RU.

Женщина сообщила, что ее отцу требуется операция на брахиоцефальных артериях. Однако из-за отсутствия стентов ему отказывают в проведении жизненно важной процедуры.

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Из-за проблем с кровообращением пациент часто теряет сознание и испытывает слабость, так как у него пониженное давление.

«Пока он принимает самую легкую химиотерапию, только такую разрешили онкологи. Но из-за отсутствия операции врачи не могут применить более эффективное лечение», — отметила тюменка.

Она также обратилась за помощью в департамент здравоохранения. Там ей порекомендовали связаться с заведующей кардиологическим отделением Областной клинической больницы № 1. Но дозвониться до нее не удалось.

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Представители департамента здравоохранения в свою очередь отрицают информацию о нехватке необходимого оборудования. Они утверждают, что операции проводятся без перерывов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени не хватает медиков. Вырос спрос на квалифицированный медперсонал почти в 2 раза — касается это как врачей, так и среднего медицинского состава — медсестер, фельдшеров. Медсестры и стоматологи вообще возглавили рейтинг по предложенным вакансиям.

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