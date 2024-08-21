Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Женщина сообщила, что ее отцу требуется операция на брахиоцефальных артериях. Однако из-за отсутствия стентов ему отказывают в проведении жизненно важной процедуры.
Из-за проблем с кровообращением пациент часто теряет сознание и испытывает слабость, так как у него пониженное давление.
«Пока он принимает самую легкую химиотерапию, только такую разрешили онкологи. Но из-за отсутствия операции врачи не могут применить более эффективное лечение», — отметила тюменка.
Она также обратилась за помощью в департамент здравоохранения. Там ей порекомендовали связаться с заведующей кардиологическим отделением Областной клинической больницы № 1. Но дозвониться до нее не удалось.
Представители департамента здравоохранения в свою очередь отрицают информацию о нехватке необходимого оборудования. Они утверждают, что операции проводятся без перерывов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени не хватает медиков. Вырос спрос на квалифицированный медперсонал почти в 2 раза — касается это как врачей, так и среднего медицинского состава — медсестер, фельдшеров. Медсестры и стоматологи вообще возглавили рейтинг по предложенным вакансиям.