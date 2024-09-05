В зоне СВО погиб мобилизованный охранник из Тюмени

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Игорь Вахов родился 6 мая 1975 года в селе Горбуновском в Талицком городском округе Свердловской области. Он был добрым и искренним человеком, всегда готовым прийти на помощь.
После окончания школы Игорь работал в сельском хозяйстве села Горбуновского рабочим. Срочную службу проходил в Калуге, в инженерных войсках. Об Игоре отзывались как о грамотном и требовательном человеке.
В 2011 году он окончил Екатеринбургское профессиональное училище по специальности электромонтер оборудования. Некоторое время трудился в Тюмени во вневедомственной охране. Это место стало последним в биографии мужчины.
В октябре 2022 года Игоря Вахова призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он служил разведчиком разведывательного взвода наблюдения разведывательной роты.
В январе 2023 года солдат получил первое осколочное ранение, в тот же день в 2024 году боец специальной военной операции был контужен. Однако потом вернулся на передовую.
Игорь Вахов героически погиб на фронте 17 августа. У него осталось трое детей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне специальной военной операции погиб 19-летний боец из Тюмени.