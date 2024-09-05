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В зоне СВО погиб мобилизованный охранник из Тюмени

В зоне СВО погиб мобилизованный охранник из Тюмени

5 сентября 2024, 10:42
Фото: 1MI
В Талицком городском округе Свердловской области попрощались с участником специальной военной операции. Охранник из Тюмени погиб на передовой специальной военной операции.

Игорь Вахов родился 6 мая 1975 года в селе Горбуновском в Талицком городском округе Свердловской области. Он был добрым и искренним человеком, всегда готовым прийти на помощь.

После окончания школы Игорь работал в сельском хозяйстве села Горбуновского рабочим. Срочную службу проходил в Калуге, в инженерных войсках. Об Игоре отзывались как о грамотном и требовательном человеке.

В 2011 году он окончил Екатеринбургское профессиональное училище по специальности электромонтер оборудования. Некоторое время трудился в Тюмени во вневедомственной охране. Это место стало последним в биографии мужчины.

Фото: Сельская новь. Редакция газеты. Талица

В октябре 2022 года Игоря Вахова призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он служил разведчиком разведывательного взвода наблюдения разведывательной роты.

В январе 2023 года солдат получил первое осколочное ранение, в тот же день в 2024 году боец специальной военной операции был контужен. Однако потом вернулся на передовую.

Игорь Вахов героически погиб на фронте 17 августа. У него осталось трое детей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне специальной военной операции погиб 19-летний боец из Тюмени.

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