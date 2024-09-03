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Контрактника из Тюмени осудили на 6 лет за дезертирство

Тюменского контрактника, сбежавшего с СВО в Казахстан, осудили за дезертирство

3 сентября 2024, 08:07
Фото: 1MI

Контрактника из Тюмени осудили на 6 лет за дезертирство

Жителя Тюмени осудили на 6 лет за дезертирство. Военный подписал контракт с Министерством обороны и принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

По неизвестной причине он оставил службу и уехал из России в Казахстан. Там он был задержан сотрудниками спецслужб.

«Он жил и работал в Астане, столице Казахстана. Там его задержали российские силовики и доставили в Приозерск. Оттуда уже вывезли в Россию, в Омск. Он признал свою вину. Осудили на 6 лет за дезертирство, — сообщили 72.RU знакомые осужденного.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Этому способствовали недавние события в Курске, а также увеличение размера единовременных выплат для контрактников.

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