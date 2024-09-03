Тюменского контрактника, сбежавшего с СВО в Казахстан, осудили за дезертирство

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По неизвестной причине он оставил службу и уехал из России в Казахстан. Там он был задержан сотрудниками спецслужб.
«Он жил и работал в Астане, столице Казахстана. Там его задержали российские силовики и доставили в Приозерск. Оттуда уже вывезли в Россию, в Омск. Он признал свою вину. Осудили на 6 лет за дезертирство, — сообщили 72.RU знакомые осужденного.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Этому способствовали недавние события в Курске, а также увеличение размера единовременных выплат для контрактников.