В зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса»

В этом году Кирилл Анкушев принял решение посвятить себя службе в Вооруженных силах РФ. До этого уже отличился как человек организованный и ответственный. Был командиром взвода в военных детских оздоровительных лагерях. а. Также Кирилл представлял Тюмень на областных соревнованиях «Суворовский натиск» и вместе с командой завоевал серебро на региональном этапе Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры «Победа».