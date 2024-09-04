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В зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса»

В зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса»

4 сентября 2024, 10:21
Фото: 1MI
В Тюмени простились с 19-летним бойцом специальной военной операции из Тюмени. Он являлся выпускником городского клуба «Алые Паруса».

В этом году Кирилл Анкушев принял решение посвятить себя службе в Вооруженных силах РФ. До этого уже отличился как человек организованный и ответственный. Был командиром взвода в военных детских оздоровительных лагерях. а. Также Кирилл представлял Тюмень на областных соревнованиях «Суворовский натиск» и вместе с командой завоевал серебро на региональном этапе Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры «Победа».

Информацию о гибели бойца передал его клуб «Алые Паруса». Для них и для родственников погибшего потеря Кирилла невосполнима.

Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района.

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#Александр Смирнов#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
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