В зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса»

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:46
В этом году Кирилл Анкушев принял решение посвятить себя службе в Вооруженных силах РФ. До этого уже отличился как человек организованный и ответственный. Был командиром взвода в военных детских оздоровительных лагерях. а. Также Кирилл представлял Тюмень на областных соревнованиях «Суворовский натиск» и вместе с командой завоевал серебро на региональном этапе Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры «Победа».
Информацию о гибели бойца передал его клуб «Алые Паруса». Для них и для родственников погибшего потеря Кирилла невосполнима.
Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района.