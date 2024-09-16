Тюменец, насмерть сбивший бабушку на электросамокате, может отправиться в тюрьму

Также он рассказал, что ранее водитель электросамоката говорил о том, что возместит ущерб пострадавшим, но в итоге от этой идеи отказался и не стал платить родственникам погибшей. Эта выплата при вынесении решения могла бы стать смягчающим обстоятельством.