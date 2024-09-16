Тюменец, насмерть сбивший бабушку на электросамокате, может отправиться в тюрьму

Posted 16 сентября, 07:07
Published 16 сентября, 07:07
Modified 16 сентября, 07:09
Updated 16 сентября, 07:09
В Тюмени уже второй год разбирают смертельную аварию, в которой пострадала пенсионерка. Молодой парень катался на электросамокате с девушкой. На высокой скорости парочка влетела в пожилую тюменку. Врачи пытались спасти пострадавшую, но она скончалась в больнице.
«В суде огласили результаты экспертизы. Установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. То есть она упала, сильно ударилась головой и так получила смертельную травму. Санкция статьи предусматривает лишение свободы, не исключен этот вид наказания для обвиняемого», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшей стороны Павел Руснаков.
Также он рассказал, что ранее водитель электросамоката говорил о том, что возместит ущерб пострадавшим, но в итоге от этой идеи отказался и не стал платить родственникам погибшей. Эта выплата при вынесении решения могла бы стать смягчающим обстоятельством.
Отметим, что девушка, которая ехала с обвиняемым на электросамокате в тот день, по делу проходит, как свидетельница.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 9-летнюю школьницу сбил фургон на улице Инженерной. Она управляла мощным электросамокатом, для которого нужно водительское удостоверение.