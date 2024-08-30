Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника

Спустя пять суток мужчина вновь попал в больницу. Уже другой дежурный врач после осмотра пациента принял решение о его госпитализации. Однако, лучше пациенту не стало и 15 октября мужчина отказался от стационарного лечения из-за отсутствия положительной динамики. 16 октября из-за ухудшившегося самочувствия его госпитализировали в тюменскую ОКБ №2, где он скончался на второй день.