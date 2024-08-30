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В Тюменской области родственники умершего пациента отсудили у больницы 10 млн

Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника

30 августа 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Тюменской области родственники умершего пациента отсудили у больницы 10 млн

В Тюменской области родственники погибшего в результате врачебной ошибки пациента отсудили у больницы 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. Трагедия произошла еще в 2021 году, но решение о выплате суд принял только сейчас.
Сюжет
Суд

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, 30 сентября 2021 года в ГБУЗ ТО Областная больница № 15 Нижней Тавды был доставлен 38-летний мужчина с диагнозом «межреберная невралгия слева, болевой синдром». У него наблюдались сильные боли в области спины, усиливающиеся при дыхании и смене положения тела.

Однако дежурный врач-терапевт не предложила мужчине госпитализацию. Вместо этого она выписала ему лекарственные препараты от невралгии и отправила его на амбулаторное лечение.

Спустя пять суток мужчина вновь попал в больницу. Уже другой дежурный врач после осмотра пациента принял решение о его госпитализации. Однако, лучше пациенту не стало и 15 октября мужчина отказался от стационарного лечения из-за отсутствия положительной динамики. 16 октября из-за ухудшившегося самочувствия его госпитализировали в тюменскую ОКБ №2, где он скончался на второй день.

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Как вскоре выяснилось, дежурный врач-терапевт Нижнетавдинской больницы при первичном обращении за медицинской помощью неверно диагностировал истинное заболевание мужчины. Причиной смерти несчастного стала «двусторонняя полисегментарная пневмония, левосторонний гнойный плеврит с вовлечением в воспалительный процесс сердца, осложненные развитием септического шока и полиорганной недостаточности с отеком легких и головного мозга».

По факту «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» следственные органы возбудили уголовное дело. Но так как его расследование затянулось, Нижнетавдинский районный суд прекратил его в связи с истечением сроков давности.

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После того родственники погибшего мужчины обратились в Тюменский районный суд с иском к больнице о компенсации морального вреда в размере по 3 миллиона рублей каждому. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с больницы в пользу родственников умершего пациента в общей сложности 10 миллионов рублей компенсации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили директора частного детского сада за кражу из областного бюджета более 700 тысяч рублей. Женщину обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу государства.

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