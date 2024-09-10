Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки

А в тюменском суде, при первом рассмотрении, установили, что предоставленные «Крынкулем» документы о было назначении здание не подходят — их нет в перечне, утвержденном для соответствующего закона. К тому же ответчик по иску предоставил справку, в которой указано, что спорное здание никогда не числилось в перечне объектов культурного наследия, что подтвердили при первом рассмотрении иска в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области и государственном архиве Тюменской области.