Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Спор по дележке здания бывшей школы №52 в Казарово тянется еще с 2020 года, тогда Егаетдин Рамазанов, председатель мусульманской организации «Крынкуль», обратился в администрацию города, чтобы получить в распоряжение помещение, после того, как оно освободиться. Уже тогда было известно, что местных школьников переведут в новое здание и старая постройка будет пустовать.
При том организация могла получить помещение бесплатно, так как по заявлению Рамазанова, здание площадью 220 кв. м. имеет религиозное назначение, что подтверждается особенностью его постройки — оно ориентировано в сторону Мекки и имеет михраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку — прим.ред).
«Заявление с просьбой о передаче здания ранее нами не подавалось в связи с нашим пониманием, что здесь учились наши дети, и не было альтернативы этому зданию для школы. Нужно отметить, что мечеть является вакфом, а также имеет историческое значение и архитектурную ценность для мусульман города», — указал в своем обращении Рамазанов.
Проясним, что вакф — это имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели.
«Действительно, в 2004 году Госдума приняла поправки в Земельный кодекс, после чего религиозные организации получили земельные участки в собственность на безвозмездной основе. Но, если организация не числится собственником, то они все же вправе также получить участок в пользование бесплатно», — прояснил юрист Павел Шадрин.
В пользу организации играли и справки, полученные в государственном архиве Тобольска и национальном архиве Башкортостана, они гласят, что в 1822 году в Казаровских юртах по инициативе бухарца Таулетбака Абдуцалимова Маппарова была построена деревянная мечеть. Однако к 1885 году она обветшала и ее стали перестроили. К 1929 году мечеть и медресе закрыли, а местные предложили разместить в здании школу. Так оно и произошло.
Школа проработала около 91 года — как раз до 2020-го, после чего учеников перевезли в новое здание. Однако отдавать здание под мечеть власти города отказывались. Хотя здание сняли с баланса образовательного учреждения.
«Здание первого корпуса школы передается Централизованной городской библиотечной системе. Его планируют использовать в соответствии с уставной деятельностью для организации библиотечного обслуживания населения», — отметил замгубернатора Алексей Райдер.
Однако такое решение представителей «Крынкуля» не устроило.
В судебном порядке «Кранкуль» попытался оспорить отказ городской администрации о передаче здания в пользование в Арбитражном суде Тюменской области.
Ссылался истец преимущественно на ФЗ №327, в котором и указано право на передачу имущества религиозной организации бесплатно. Но, ссылаясь на тот же закон, суд организации в изменении решения властей отказал.
«В том же законе указано, что можно отказать в передаче имущества, если оно не предназначено для религиозных целей», — добавляет юрист Шадрин.
А в тюменском суде, при первом рассмотрении, установили, что предоставленные «Крынкулем» документы о было назначении здание не подходят — их нет в перечне, утвержденном для соответствующего закона. К тому же ответчик по иску предоставил справку, в которой указано, что спорное здание никогда не числилось в перечне объектов культурного наследия, что подтвердили при первом рассмотрении иска в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области и государственном архиве Тюменской области.
Также горадминистрация в своем ответе указана, что в техническом паспорте объекта указано, что даже при строительстве оно не имело религиозного назначения и позже было закреплено за школой №52 и использовалось по прямому назначению — для обучения.
«Иски о дележке имущества всегда достаточно сложные. Критически важна строго регламентированная аргументация права на имущество. В существующих законах очень много тонкостей, а потому дела могут тянуться годами», — сообщил «Нашему городу» специалист по имущественным вопросам Игорь Карпенко.
По итогу первого рассмотрения, суд встал на сторону администрации города и оставил решение об отказе в передаче имущества без изменений.
Но и с решением суда «Крынкуль» был не согласен. А потому они обратились в омский 8-й кассационный суд, чтобы отменить вынесенное решение. Однако и в этот раз организации в удовлетворении требований отказали. Омский судья подтвердил обоснованность решения тюменского суда.
Но сдаваться в мусульманской организации не планировали и апелляций была написана в вышестоящий Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. И суд отменил решения нижестоящих судов. В материалах дела указано, что ранее при рассмотрении дела судами не было проанализировано, каким образом были сформулированы запросы заинтересованного лица о предоставлении данной информации.
«Изменение назначения имущества в процессе его эксплуатации нерелигиозной организацией и использование его в иных целях не влияет на определение имущества, как недвижимого имущества религиозного назначения, если судом установлено, что объект построен для осуществления одного из видов деятельности религиозных организаций. Следовательно, в предмет исследования судов должен входить вопрос об установлении обстоятельств строительства объекта недвижимости в религиозных целях», — указали в суде Западно-Сибирского округа.
И пунктов, указывающих на недочеты рассмотрения в нижестоящих судах, хватило для того, чтобы направить дело на новое рассмотрение — обратно в Арбитражный суд Тюменской области.
И так уже в 2024 году дело вернулось в Тюмень. Теперь при рассмотрении необходимо было учесть факторы, указанные вышестоящим судом и изучить доводы сторон надлежащим образом. Для рассмотрения был привлечен эксперт (Бочаров А.Ю.)и допрошены местные жители, живущие в Казарово долгие годы.
И так было доказано религиозное предназначение здание, ибо оно изначально строилось, как мечеть. К тому же местный житель Мокин, живущий в Казарово с 1947 года, рассказал, что учился в былой школе с 1954 по 1958 года и еще тогда на крыше здания была башня минарета, в которую они лазили с мальчишками. Башня исчезла лишь к 1969 году.
»…отказ Администрации города Тюмени в передаче заявителю спорного объекта по причине не подтверждения его создания и использования для осуществления религиозной деятельности является неправомерным», — постановил суд.
Также было решено обязать Администрацию города Тюмени повторно рассмотреть заявление «Крынкуля» с учетом выводов суда. А бонусом властей обязали оплатить 95 500 рублей — средства, потраченные организацией на судебные расходы.
Теперь уже городская администрация обратилась в 8-й кассационный суд Омска, чтобы оспорить решение тюменского суда. Как пояснил адвокат Павел Руснаков, если омский суд откажет в отмене последнего решения, то вполне вероятно, что власти города также пойдут выше — в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Если же суд встанет на сторону администрации, то дело придется рассматривать снова.
«И после этого организация также будет иметь право подать апелляционную жалобу», — указывает Руснаков.
Адвокат Руснаков также говорит, что дело может рассматриваться еще достаточно долго. Точку в этом деле может поставить только Верховный суд, но до него также еще предстоит дойти. Юристы, специализирующиеся на имущественных вопросах говорят о том, что право в итоге будет за тем, кто предоставит более твердое обоснование принадлежности здания. Сейчас, после оценки последнего решения суда Тюменской области, юрист Антон Хавралев считает, что у «Крынкуля» есть все шансы на получение здания в собственность.
«После проведения экспертизы и более детального анализа принадлежности постройки было установлено и ранее также не отрицалось, что здание было построено в качестве религиозного сооружения и сейчас для доказания иной позиции нужны разве что иные экспертные заключения», — поделился эксперт с «Нашим городом».
«Наш город» продолжит следить за развитием этого дела.