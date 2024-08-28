В Ишимском районе грузовик насмерть задавил охранника стоянки

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
ДТП произошло в Ишимском районе. По предварительным данным, водитель большегруза не заметил пешехода.
Пострадавшим оказался местный житель, охранник стоянки. От полученных травм он скончался.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» сообщал, что трагедия произошла в понедельник днем на 283-м километре автодороги Тюмень — Омск. На трассе под Ишимом столкнулись Toyota Land Cruiser и BMW.