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В Ишимском районе грузовик насмерть задавил охранника стоянки

В Ишимском районе грузовик насмерть задавил охранника стоянки

28 августа 2024, 06:01
Фото: ГИБДД Тюменской области ДТП произошло в Ишимском районе. По предварительным данным, водитель большегруза не заметил пешехода. Пострадавшим оказался местный житель, охранник стоянки. От полученных травм он скончался.
На федеральной трассе Челябинск-Курган-Омск-Новлсиьирск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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ДТП

ДТП произошло в Ишимском районе. По предварительным данным, водитель большегруза не заметил пешехода.

Пострадавшим оказался местный житель, охранник стоянки. От полученных травм он скончался.

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Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что трагедия произошла в понедельник днем на 283-м километре автодороги Тюмень — Омск. На трассе под Ишимом столкнулись Toyota Land Cruiser и BMW.

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