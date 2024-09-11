«Пришел домой в крови»: в Тюмени мужчина на самокате сбил ребенка и уехал

Posted 11 сентября, 09:38
Published 11 сентября, 09:38
Modified 11 сентября, 09:40
Updated 11 сентября, 09:40
Как написала женщина, её сын гулял с сестрой, когда его сбил мужчина, который не только не оказал никакой помощи, но и отругал ребенка. А потом уехал.
Все случилось примерно с 14.30 до 15.30.
«У ребенка ушиб головы и уха. Пришел домой в крови. После выше изложенного мною, возможно, найдутся свидетели этого происшествия? Или есть видео с камер наблюдения? Буду благодарна за любую информацию!» — сообщается в посте.
Комментаторы советуют женщине обращаться в полицию и негодуют по поводу лихачей на самокатах.
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