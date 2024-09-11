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Posted 11 сентября, 09:38

Published 11 сентября, 09:38

Modified 11 сентября, 09:40

Updated 11 сентября, 09:40

В Тюмени мужчина на самокате сбил ребенка и уехал

«Пришел домой в крови»: в Тюмени мужчина на самокате сбил ребенка и уехал

11 сентября 2024, 09:38
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени мужчина на самокате сбил ребенка и уехал

Сюжет
ДТП
ДТП произошло на остановке «Аллея молодожёнов» 8 сентября. Подписчица группы «ЧС Тюмень» просит совета, что ей делать.

Как написала женщина, её сын гулял с сестрой, когда его сбил мужчина, который не только не оказал никакой помощи, но и отругал ребенка. А потом уехал.

Все случилось примерно с 14.30 до 15.30.

«У ребенка ушиб головы и уха. Пришел домой в крови. После выше изложенного мною, возможно, найдутся свидетели этого происшествия? Или есть видео с камер наблюдения? Буду благодарна за любую информацию!» — сообщается в посте.

Комментаторы советуют женщине обращаться в полицию и негодуют по поводу лихачей на самокатах.

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Мужчина посадил 9-летнего ребенка под дерево и скрылся.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#ДТП#Полиция#Помощь#Поиск свидетелей#Самокат
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