nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

На СВО погиб рядовой мотострелок из Тюменской области

На СВО погиб рядовой мотострелок из Тюменской области

10 сентября 2024, 07:05
Фото: Александр Иванов
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Сладковского района Иван Бекенев. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава муниципалитета Александр Иванов.

С земляком простились на местном кладбище. Бойца хоронили с воинскими почестями.

«Потеря близкого человека — всегда невосполнимая утрата. Рискуя жизнью, Иван как и его боевые товарищи, выполнял важнейшую миссию — положить конец рассвету нацизма у границ нашей страны. Его жизненный путь достоин подвига воинов Великой Отечественной войны», — написал Иванов.
Отец, брат и сын. В зоне СВО погиб житель маленького села Тюменской области
Узнать подробнее
Фото: Александр Иванов

Наш земляк погиб во время выполнения боевого задания.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске Тюменской области простятся с бойцом специальной военной операции. Иван Дудников погиб в возрасте 24 лет на территории Донецкой Народной Республики.

Читайте также:
В Уватском районе простились с бойцом СВО, погибшим неделю назадНа СВО погиб выпускник школы в Тюменской областиВ зоне СВО погиб многодетный отец из Тюменской области
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки
Сегодня, 06:37
Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте
Сегодня, 06:30
В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки
Вчера, 08:23
Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке
Вчера, 07:09
Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?
Вчера, 05:56