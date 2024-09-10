На СВО погиб рядовой мотострелок из Тюменской области

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
С земляком простились на местном кладбище. Бойца хоронили с воинскими почестями.
«Потеря близкого человека — всегда невосполнимая утрата. Рискуя жизнью, Иван как и его боевые товарищи, выполнял важнейшую миссию — положить конец рассвету нацизма у границ нашей страны. Его жизненный путь достоин подвига воинов Великой Отечественной войны», — написал Иванов.
Наш земляк погиб во время выполнения боевого задания.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске Тюменской области простятся с бойцом специальной военной операции. Иван Дудников погиб в возрасте 24 лет на территории Донецкой Народной Республики.