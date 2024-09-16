32-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на этой неделе простятся с погибшим на СВО младшим сержантом Никитой Алиевым. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, ялуторовчанин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.