32-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted 16 сентября, 07:31
Published 16 сентября, 07:31
Modified 16 сентября, 07:56
Updated 16 сентября, 07:56
«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная память и вечная слава Герою», — сообщил глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.
Известно, что у погибшего на Украине военного остались супруга и ребенок.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на этой неделе простятся с погибшим на СВО младшим сержантом Никитой Алиевым. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, ялуторовчанин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.