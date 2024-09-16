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Posted 16 сентября, 07:31

Published 16 сентября, 07:31

Modified 16 сентября, 07:56

Updated 16 сентября, 07:56

32-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО

32-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО

16 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
32-летний житель села Дубровное Вагайского района Дмитрий Долгошеин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение боец получил 10 августа 2024 года во время выполнения боевого задания.
«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная память и вечная слава Герою», — сообщил глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.
Фото: ВК Виктор Орлов.
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Известно, что у погибшего на Украине военного остались супруга и ребенок.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на этой неделе простятся с погибшим на СВО младшим сержантом Никитой Алиевым. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, ялуторовчанин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

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