Диета сорвалась: тюменка получила штраф за желание избавиться от лишнего веса

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таможенники задержали предпринимателей, пытавшихся ввести в регион контрабандные орехи и фрукты. Бизнесмены попытались подкупить сотрудников взяткой в размере полумиллиона рублей, однако сделать им это не удалось.