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Posted 16 сентября, 07:07

Published 16 сентября, 07:07

Modified 16 сентября, 07:09

Updated 16 сентября, 07:09

Тюменка получилась штраф за желание избавиться от лишнего веса

Диета сорвалась: тюменка получила штраф за желание избавиться от лишнего веса

16 сентября 2024, 07:07
Фото: 1MI

Тюменка получилась штраф за желание избавиться от лишнего веса

32-летняя жительница областной столицы приобрела через интернет в Казахстане около 200 капсул для похудения, в которых был обнаружен запрещенный в России сибутрамин.

Посылку с опасным содержимым обнаружили сотрудники таможенной службы. Тюменка пояснила, что продавать БАДы она не планировала — таблетки заказывала себе с целью похудения.

Однако теперь вместо сброшенных килограммов жительнице областной столицы придется выплатить штраф.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таможенники задержали предпринимателей, пытавшихся ввести в регион контрабандные орехи и фрукты. Бизнесмены попытались подкупить сотрудников взяткой в размере полумиллиона рублей, однако сделать им это не удалось.

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