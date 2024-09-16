Диета сорвалась: тюменка получила штраф за желание избавиться от лишнего веса

Posted 16 сентября, 07:07
Published 16 сентября, 07:07
Modified 16 сентября, 07:09
Updated 16 сентября, 07:09
Посылку с опасным содержимым обнаружили сотрудники таможенной службы. Тюменка пояснила, что продавать БАДы она не планировала — таблетки заказывала себе с целью похудения.
Однако теперь вместо сброшенных килограммов жительнице областной столицы придется выплатить штраф.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таможенники задержали предпринимателей, пытавшихся ввести в регион контрабандные орехи и фрукты. Бизнесмены попытались подкупить сотрудников взяткой в размере полумиллиона рублей, однако сделать им это не удалось.