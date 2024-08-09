В Тюмени зафиксирован максимальный уровень первичной детской инвалидности

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
За последние пять лет в Тюменской области зафиксировали максимальный уровень первичной детской инвалидности. Показатели, отмеченные в прошлом году, превысили антирекорд 2022 года, сообщает издание URA.RU.
— По итогам 2023 года уровень первичной инвалидности детей до 17 лет включительно по Тюменской области составил 43,9 случаев на 10 000 детского населения. Аналогичный показатель в 2022 году — 37,5 случаев, — прокомментировали в пресс-службе Департамента здравоохранения.
Недавно стало известно, что здоровье тюменцев с каждым годом становится слабее. Почему же так происходит?
Ранее «Наш город» писал о том, что на госуслугах появились региональные меры поддержки для тюменских участников СВО.