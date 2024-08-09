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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

В Тюмени зафиксирован максимальный уровень первичной детской инвалидности

В Тюмени зафиксирован максимальный уровень первичной детской инвалидности

9 августа 2024, 12:38
Фото: 1MI
Как следует из отчета регионального Департамента здравоохранения, в Тюменской области фиксируется максимальный за последние пять лет уровень первичной детской инвалидности.

За последние пять лет в Тюменской области зафиксировали максимальный уровень первичной детской инвалидности. Показатели, отмеченные в прошлом году, превысили антирекорд 2022 года, сообщает издание URA.RU.

— По итогам 2023 года уровень первичной инвалидности детей до 17 лет включительно по Тюменской области составил 43,9 случаев на 10 000 детского населения. Аналогичный показатель в 2022 году — 37,5 случаев, — прокомментировали в пресс-службе Департамента здравоохранения.

Недавно стало известно, что здоровье тюменцев с каждым годом становится слабее. Почему же так происходит?

На госуслугах появились региональные меры поддержки для тюменских участников СВО
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Ранее «Наш город» писал о том, что на госуслугах появились региональные меры поддержки для тюменских участников СВО.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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