Я не смотрю! Губерниев жестко раскритиковал организацию Чемпионата России в Тюмени

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев публично осудил организацию проведения Чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени. Несмотря на то, что он сам в городе ни раз бывал на различных чемпионатах, без критики часто не обходилось. И нынешние состязания не стали исключением.