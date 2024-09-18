Я не смотрю! Губерниев жестко раскритиковал организацию Чемпионата России в Тюмени

Posted 18 сентября, 07:31
Published 18 сентября, 07:31
Modified 18 сентября, 07:33
Updated 18 сентября, 07:33
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев публично осудил организацию проведения Чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени. Несмотря на то, что он сам в городе ни раз бывал на различных чемпионатах, без критики часто не обходилось. И нынешние состязания не стали исключением.
«Я не смотрел чемпионат России. Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? В понедельник утром соревнования проводят только для того, чтобы никто ничего не узнал», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Проведение гонок в воскресенье, понедельник и среду Губерниев счел критически неудачным. Ведь такое расписание уж очень неудобно для болельщиков.
Напомним, что в 2021 году, когда Губерниев комментировал организованный в первом городе Сибири Чемпионат России по лыжным гонкам, он упомянул, что местный спорткомитет «временами не очень заинтересован в развитии спорта».