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Posted 18 сентября, 07:31

Published 18 сентября, 07:31

Modified 18 сентября, 07:33

Updated 18 сентября, 07:33

Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал организацию Чемпионата России в Тюмени

Я не смотрю! Губерниев жестко раскритиковал организацию Чемпионата России в Тюмени

18 сентября 2024, 07:31
Фото: Скриншот телеграм-канала Дмитрия Губерниева.
Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал организацию Чемпионата России в Тюмени

Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал организацию Чемпионата России в Тюмени

«Никто в стране не знает, как пробежал Большунов, и не узнает», — так прокомментировал проведение чемпионата России по лыжероллерам, который проходит сейчас в Тюмени, телеведущий Дмитрий Губерниев. Он заявил, что из-за непродуманного расписания и сам не смотрит соревнования.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев публично осудил организацию проведения Чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени. Несмотря на то, что он сам в городе ни раз бывал на различных чемпионатах, без критики часто не обходилось. И нынешние состязания не стали исключением.

«Я не смотрел чемпионат России. Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? В понедельник утром соревнования проводят только для того, чтобы никто ничего не узнал», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Проведение гонок в воскресенье, понедельник и среду Губерниев счел критически неудачным. Ведь такое расписание уж очень неудобно для болельщиков.

Напомним, что в 2021 году, когда Губерниев комментировал организованный в первом городе Сибири Чемпионат России по лыжным гонкам, он упомянул, что местный спорткомитет «временами не очень заинтересован в развитии спорта».

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