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Тюменские власти потратят 705 млн на строительство катка на ул. Судоремонтной

Каток за 700 миллионов рублей построят в Тюмени

11 августа 2024, 03:35
Фото: 1MI

Тюменские власти потратят 705 млн на строительство катка на ул. Судоремонтной

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется строительством крытого катка по улице Судоремонтной.

Контракт стоимостью 705 миллионов рублей заключен с компанией «Омега-Сервис». Соответствующая информация указана на портале Госзакупки.

Подрядная организация должна будет в срок до сентября 2025 года выполнить все работы по строительству. Финансирование будет разделено на две части.

«Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Лимиты бюджетных обязательств на 2024 год: 140 миллионов рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2025 год: 565 миллионов рублей», — указано в документахх.

Согласно разработанной проектной документации, здание крытого катка на Судоремонтной будет одноэтажным. Внутри разместят ледовую площадку, тренажерный зал, арену. Также планируется оборудовать спорт-площадку для игры в волейбол и баскетбол, площадку для игры в мини-футбол, воркаут-зону, пространство для скалолазания.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроют крытый каток на улице Народной. В настоящее время работы по строительству вышли на финальный этап — подрядная организация уже приступила к прокладке внутренних инженерных систем и монтажу отопления.

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