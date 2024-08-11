Каток за 700 миллионов рублей построят в Тюмени

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Контракт стоимостью 705 миллионов рублей заключен с компанией «Омега-Сервис». Соответствующая информация указана на портале Госзакупки.
Подрядная организация должна будет в срок до сентября 2025 года выполнить все работы по строительству. Финансирование будет разделено на две части.
«Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Лимиты бюджетных обязательств на 2024 год: 140 миллионов рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2025 год: 565 миллионов рублей», — указано в документахх.
Согласно разработанной проектной документации, здание крытого катка на Судоремонтной будет одноэтажным. Внутри разместят ледовую площадку, тренажерный зал, арену. Также планируется оборудовать спорт-площадку для игры в волейбол и баскетбол, площадку для игры в мини-футбол, воркаут-зону, пространство для скалолазания.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроют крытый каток на улице Народной. В настоящее время работы по строительству вышли на финальный этап — подрядная организация уже приступила к прокладке внутренних инженерных систем и монтажу отопления.