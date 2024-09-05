Молодежный форум «СВЕТ» стартовал в Тюмени

Директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова пожелала участникам удачи на тюменской земле. «У Тюменской области богатый опыт проведения самых разных мероприятий с участием молодежи. Нам есть чем поделиться с гостями и, конечно, интересно познакомиться с опытом коллег из других регионов нашей большой страны», — отметила Ирина Широкова.