Молодежный форум «СВЕТ» стартовал в Тюмени

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Два дня молодые энергетики будут знакомиться с лучшими практиками социального предпринимательства и корпоративного волонтерства, которые запустили позитивные преобразования в разных городах России.
Приветствуя участников, председатель оргкомитета форума, заместитель генерального директора — руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков выразил уверенность, что новый формат взаимодействия работающей молодежи Западной Сибири будет способствовать укреплению профессиональных и дружеских связей и станет мощным импульсом для межкорпоративного обмена лучшим опытом и перспективными идеями.
Участники форума «СВЕТ» будут работать по четырем трекам: наука, карьера, культура и спорт, волонтерство. Молодых специалистов ждут лекции и мастер-классы от ведущих спикеров, нетворкинг-игры, подготовка и защита командных проектов. Экспертами форума станут представители органов власти, социальные предприниматели, руководители Росмолодежи и Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Этот форум является эффективной площадкой для взаимодействия специалистов топливно-энергетического комплекса. Впереди участников ждет насыщенная программа, которая, я уверен, поможет приобрести новые, а главное, полезные знания. Навыки, полученные здесь, обязательно пригодятся в дальнейшем, — сказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова пожелала участникам удачи на тюменской земле. «У Тюменской области богатый опыт проведения самых разных мероприятий с участием молодежи. Нам есть чем поделиться с гостями и, конечно, интересно познакомиться с опытом коллег из других регионов нашей большой страны», — отметила Ирина Широкова.
Форум «СВЕТ» организован компанией «Россети Тюмень» и Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Программа мероприятия размещена на официальном сайте форума.