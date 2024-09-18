Ездят эти душегубки! Тюменцы откровенно высказались об общественном транспорте

На состояние автобусов в автопарке жаловался и один из водителей, ранее работавший на крупного перевозчика ТПАТП №1. Мужчина сообщал о том, что уволился из-за того, что работать «стало небезопасно». Однако В ТПАТП №1 в ответ на запрос «Нашего города» ответили, что все автобусы автопарка находятся в исправном состоянии.