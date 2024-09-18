Ездят эти душегубки! Тюменцы откровенно высказались об общественном транспорте

Posted 18 сентября, 07:12
Published 18 сентября, 07:12
Modified 18 сентября, 07:14
Updated 18 сентября, 07:14
Значительная часть обращений тюменцев касается состояния тюменских автобусов и маршруток. Активные пользователи общественного транспорта считают, что автопарк остро нуждается в обновлении.
«Я заметил, что по городу ездит много автобусов, которым уже самое место на свалке, а они все еще людей возят. Вот интересно, Тюмень — богатый город, регион — донор. И что не могут автопарк поменять? Не поверю в это», — пишут тюменцы.
Когда в Тюмень га пост главы города перешел Максим Афанасьев он отметил, что за последние 3 года средний возраст автобусов в городе вырос на 2 года. А потому для обновления автопарка закупят 224 автобусов большого класса. Однако, когда они выйдут на линии пока неизвестно.
«В ужасном состоянии автобусы. В новостях постоянно пишут, что кто-то обжегся от обогревателя или на девочку вылился антифриз. Это что за состояние техники, когда пользоваться ей опасно?», — спрашивают тюменцы.
На состояние автобусов в автопарке жаловался и один из водителей, ранее работавший на крупного перевозчика ТПАТП №1. Мужчина сообщал о том, что уволился из-за того, что работать «стало небезопасно». Однако В ТПАТП №1 в ответ на запрос «Нашего города» ответили, что все автобусы автопарка находятся в исправном состоянии.
«Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется ежедневно до выезда транспортного средства на линию. В ходе контроля контролером проводится осмотр транспортного средства на предмет исправности систем, узлов и механизмов, работоспособности приборов и устройств, оценки состояния шин и колес», — сообщили в ТПАТП №1.
Много жалоб поступает от жителей удаленных районов города. Они говорят о том, что вечерами не могут уехать домой из-за срывов рейсов и переполненности автобусов и маршруток.
«С мыса уехать невозможно. Отменили утренний рейс 88-го автобуса, теперь весь район пытается влезть в 31-ю маршрутку. Она едет всегда забитая, почему не сделать нормальный вместительный автобус? Приглашаем уважаемых сотрудников администрации пройти этот квест», — пишут тюменцы.
К слову, тюменцы давно просят изменить все маршрутки на автобусы, считая их не средствами передвижения, а «способом унижения». Многие «Газельки» ездят переполненными и уже не справляются с потоком пассажиров, а водители якобы ведут себя некультурно.
«Всегда говорил и буду говорить: маршрутки надо как-то выдавливать и заменять на нормальные автобусы. Это издевательство над людьми. Я принципиально не езжу в этих консервных банках. Благо, у меня автобусы нормальные ходят, но не всем так повезло. Ещё маршрутчики ведут себя по-свински. Встают посередине огромного остановочного кармана, стоят там 3 минуты, пока все расплатятся с водителем, а в это время за ним пробка из автобусов собирается», — рассказывают горожане.
Среди районов, откуда поступает наибольшее число жалоб: Мыс, Тарманы и Ново-Патрушево. Причем жалуются не только на отмену утренних рейсов, но и на сбои в работе вечерних, из-за чего горожане вовсе не могут попасть домой после работы.
«В таком огромном городе автотранспорт рано с линии уходит. В каждую отдаленную точку города должен доставлять пассажиров хоть один рейс после 22:00. ТЦ до 22:00 работают, а транспорт до 21:00. Сотрудникам как добираться? Маршрут 8-го автобуса возьмите на контроль, пусть последние рейсы делает, и продлите его до „Сити Молла“», — просят тюменцы.
Некоторые вовсе просят продлить работу общественного транспорта до 24:00, чтобы горожане могли добираться из театров, филармонии и других культурных и развлекательных мест.
Неприятно удивляет тюменский общественный транспорт гостей и переселенцев из других городов. В сравнении городские автобусы проигрывают иногородним, хотя несколько лет назад они считались одними из лучших.
«Я переехала из Белгорода в Тюмень и удивилась. Там уже лет пять как убрали маршрутки и закупили новые автобусы и ездят без кондукторов. А тут до сих пор ездят эти душегубки», — рассказывает переехавшая в Тюмень девушка.
Сейчас многие жители и гости города убеждены в том, что система общественного транспорта в Тюмени остро нуждается в масштабной реорганизации. В частности, граждане просят заменить маршрутки на автобусы, продлить время работы транспорта и обновить автопарк.