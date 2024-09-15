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Posted 15 сентября, 10:50

Published 15 сентября, 10:50

Modified 15 сентября, 10:52

Updated 15 сентября, 10:52

На остановочных пунктах в Тюмени заметили ревизоров

На остановочных пунктах в Тюмени заметили ревизоров

15 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI
Сюжет
Общественный транспорт
О дежурящих на остановках проверяющих от Тюменьгортранса сообщили жители областной столицы. По словам горожан, сотрудники фиксируют время прибытия автобусов и наполняемость салона транспортных средств.

В мэрии Тюмени информацию о проверках подтвердили. В администрации отметили, что работники МКУ «Тюменьгортранс» (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

«Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств», — пояснили Ура.Ру в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени предложила мэру Максиму Афанасьеву прокатиться инкогнито в автобусе в часы пик по маршрутам, на которые чаще всего жалуются жители города. Предложение девушка опубликовала в одном из тюменских пабликов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени
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