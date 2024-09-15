На остановочных пунктах в Тюмени заметили ревизоров

Posted 15 сентября, 10:50
Published 15 сентября, 10:50
Modified 15 сентября, 10:52
Updated 15 сентября, 10:52
В мэрии Тюмени информацию о проверках подтвердили. В администрации отметили, что работники МКУ «Тюменьгортранс» (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
«Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств», — пояснили Ура.Ру в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени предложила мэру Максиму Афанасьеву прокатиться инкогнито в автобусе в часы пик по маршрутам, на которые чаще всего жалуются жители города. Предложение девушка опубликовала в одном из тюменских пабликов.