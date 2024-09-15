На остановочных пунктах в Тюмени заметили ревизоров

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени предложила мэру Максиму Афанасьеву прокатиться инкогнито в автобусе в часы пик по маршрутам, на которые чаще всего жалуются жители города. Предложение девушка опубликовала в одном из тюменских пабликов.