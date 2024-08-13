Взрывы, кумовство и взятки. По каким «законам» работают водители тюменских автобусов?

Шмонин указывает и на то, что постоянные переработки водителей и кондукторов, что приводят на к повышенной аварийности, выгоранию на работе. Он рассказал, что двое его коллег, которым не было и 50 лет скончались из-за проблем со здоровьем. Бывший водитель связывает это с высокими нагрузками на работе. Как говорит Ирина Когалымова, эта версия имеет право на существование.