Взрывы, кумовство и взятки. По каким «законам» работают водители тюменских автобусов?

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Published Сегодня, 08:48
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Среди причин нехватки водителей городских автобусов и причин срыва рейсов называют низкие зарплаты и рост пассажиропотока. Однако многих водителей уволиться вынуждают внутренние «устои» ТПАТП №1 и боязнь за безопасность пассажиров. Один из таких водителей — Евгений Шмонин. Он работал водителем городских автобусов с 2018 по 2023 год. Мужчина решился рассказать «Нашему городу», какие проблемы на самом деле есть в главном транспортном предприятии города.
Евгений Шмонин ранее работал поваром, но решил переквалифицироваться в водителя автобуса, желая зарабатывать больше. Он получил категорию «D», отстажировался 224 часа, как положено и вышел на линию.
«Я был универсальным рабочим, куда направят туда и поеду. Зарплата постепенно росла, тарифную ставку поднимали с 118 рублей до 196 рублей. К тому же график был удобным, я работал 2/2, мне так было удобно, кто-то работал 5/2. Зарплата выходила в районе 65-75 тысяч рублей. Я вырабатывал где-то 220 часов при условной норме в 160-180», — рассказывает Евгений.
Хоть при таком графике приходилось порою работать с 5:50 утра до 00:02, и даже с учетом роста тарифной ставки приходилось перерабатывать. Однако мужчина готов был работать и в таких условиях. Проблемы, по словам экс-водителя, начались когда глава ТПАТП №1 Александр Пискулин ушел на пенсию, а его место занял Роман Шулепов.
«При Пискулине хорошо работа шла. Все осмотры вовремя проводились, график у всех был корректный и автобусы соответствовали стандартам, но потом пришел новый руководитель и началась волна оттока кадров», — говорит Шмонин.
Евгений рассказал, что одной из причин его увольнения стало отсутствие безопасности при перевозке пассажиров.
«Колеса лопаются, взрываются. Ну, как принято говорить — хлопки происходят. Давление в 8 атмосфер и они выходят очень хорошим хлопком прямо во время перевоза пассажиров», — рассказывает водитель.
Он также предоставил видеозапись, датированную 2023 годом, с неисправными автобусами, колеса которых «хлопнули».
Как пояснил юрист Павел Шадрин, Правительство РФ регулирует процедуру проверки автобусов на законодательном уровне. Процедура проверки является обязательной для каждого юридического лица или ИП.
«На линию не допускаются транспортные средства, не прошедшие проверку. Состояние колес входит в перечень объектов проверки по регламенту», — указывает специалист.
Однако по словам Евгения Шмонина, проверка якобы фактически не проводилась, у водителей лишь спрашивали, есть ли проблемы и при получении отрицательного ответа автобус выпускали на линию.
«Это проверка по факту носит номинальный характер. Мне работать надо — я говорю, что все нормально. У колес есть регламент прохождения, 70-80 тысяч километров — это предел для колес и их после этого необходимо заменить. Но никто это не отслеживает. А потому особенно в осенне-летний период колеса нагреваются, выходят из строя. Резина у всего парка неизвестно когда менялась в последний раз. На это средства не идут. Куда уходят деньги? Неизвестно», — говорит Шмонин.
При том бывший водитель также говорит о том, что в случае ДТП или аварии вину возлагают обычно не на руководителей, а на рядовых рабочих.
«Когда я работал у нас и масло не меняли в срок. Положено через 50 тысяч километров менять, но заменяли через 70 тысяч только или еще позже. То есть 20 тысяч километров автобус ездит на старом масле», — говорит бывший водитель.
Он говорит, что сообщал руководству о существующих технических проблемах, но результата эти обращение не дали. Тем временем в Тюмени учащаются случаи, в которых пассажир получают в общественном транспорте травмы. Так недавно школьницу, выходящую из автобуса №30 ошпарило кипятком с антифризом.
Причиной оттока кадров стало и отношение к сотрудникам. Евгению изменили комфортный график на формат 5/2 и выставили ограничения, теперь он мог работать не более 180 часов, что сократило его доход. К тому же, по словам мужчины, в ТПАТП №1 стало расцветать кумовство и коррупция, а на жалобы сотрудников руководители особо не реагировали, указывая недовольным на дверь.
«Если у тебя есть связи, то у тебя получше автобус, получше маршрут и график. По остаточному принципу другим водителям раздается оставшееся. Также можно купить автобус поновее. Можно единоразово оплатить, но, если хочешь регулярно работать на хорошем автобусе, то каждый месяц нужно платить. Берут деньгами, коньяком и прочим. Но это все скрыто. Ты договариваешься с колонным напрямую или с назначенным им человеком», — рассказывает Евгений.
Он говорит, что его некоторые его коллеги увольнялись якобы именно из-за того, что колонна коррумпированная и график с автобусами доставались им по остаточному принципу. А к водителям, которые не «покупают» комфортные условия относились потребительски и, по словам тюменца, прямо говорили: не нравится работать — увольняйся.
Однако глава транспортного предприятия Роман Шулепов, говоря о дефиците водителей и текучке кадров, отмечал, что сотрудники увольняются из-за желания улучшить условия труда, больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также он сообщал о том, что и водители часто нарушают установленные правила.
«Если взять истекший период этого года, мы рассмотрели порядка 500 случаев, 300 дисциплинарных взысканий уже применили к работникам за неисполнение трудовой дисциплины в части должностных инструкций», — пояснил Шулепов.
Стоит отметить, что претензии, касающиеся взяточничества и кумовства касаются более мелких руководителей и допускается, что руководство вовсе может не знать о проведении таких махинаций. «Наш город» обратился в ТПАТП №1, чтобы задать соответствующие вопросы руководителю, однако оперативно получить ответ не удалось. Редакция направила официальный запрос, в ТПАТПА №1 сообщили, что получили документ и ответят на обвинения водителя в письменной форме в установленный законом срок.
Однако раскрыл схему работы в ТПАТП №1 не только «Нашему городу», но и главе администрации Тюмени Максиму Афанасьеву в своем обращении.
«Мне работа водителя автобуса нравится, и я хотел бы безопасно с комфортом и качественно перевозить наших замечательны тюменцев. Хотелось донести проблемы горячо мною любимого предприятия, которое как я считаю сейчас погибает», — указывает Шмонин.
В обращении бывший водитель рассказал и о том, что на предприятии у каждого колонного есть свои «любимчики», а автобус, хорошую очередь и маршрут можно купить за ежемесячные взносы определённым людям.
«Непонятно мне как проходил тендер на закупку запчастей на автобусы, если магазин который рядом с парком торгует такими же запчастями как и в парке. Запчасти могут выписать водители, без должного учёта. На автобусы, которые требует ремонта могут не ставить запчасть, а поставить запчасть на другой автобус за деньги или устную договорённость», — сообщает тюменец.
Он указывает, что никакого должного обучения кондукторов и водителей не проходит, техника безопасности и другие инструктажи также не проходят, а сотрудники только расписываются за них.
«Также сотрудники службы безопасности, которые являются бывшими сотрудниками полиции, подходят к работе со своим „полицейским подходом“ сначала накажут, а потом разбираются, действуют на основе своей службы, а не на основе ТК РФ и других законов», — говорит Шмонин.
Однако пока ответа на свое обращение мужчина не получил, так как подал его недавно и срок на ответ еще не истек.
Шмонин указывает и на то, что постоянные переработки водителей и кондукторов, что приводят на к повышенной аварийности, выгоранию на работе. Он рассказал, что двое его коллег, которым не было и 50 лет скончались из-за проблем со здоровьем. Бывший водитель связывает это с высокими нагрузками на работе. Как говорит Ирина Когалымова, эта версия имеет право на существование.
«Переработки действительно могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, речь идет и об инфаркте миокарда. Проблемы могут возникнуть из-за повышенного уровня стресса и недостаточной физической активности, что вполне характерно для работы водителя. Мы не можем заявлять, что переработки стали причиной трагедии, но они могли оказать влияние на произошедшее», — пояснила «Нашему городу» врач.
При том специалист по охране труда Тимур Семенов в разговоре с «Нашим городом» подчеркнул, что проблемы водителей должен решать профсоюз, а на линию не должны опускаться истощенные сотрудники.
«Каждый водитель автобуса должен выходить на линию отдохнувшим. Более того, Водители могут находиться в пути непрерывно не более 4 часов 30 минут. В сутки за рулем разрешено проводить не более 9 часов. Переработки — это нарушение условий труда и к тому же дополнительная угроза безопасности», — объяснил эксперт.
А менеджер по найму персонала Кристина Коркина говорит, что отношения, выстроенные в коллективное, известные со слов Шмонина, напрямую препятствуют набору кадров. Уважение и внимание к жалобам должны быть одними из основных ценностей любой компании.
«Если все так на самом деле, то необходимо перестраивать механизмы работы на предприятии полностью. Как показывает практика, люди, которые организуют так называемое „кумовство“ и „коррупцию“ неисправимы и с такими сотрудниками нужно попрощаться, наняв мотивированных качеством исполнения людей», — сообщила «Нашему городу» специалист.
А бывший водитель Шмонин готов вернуться за руль и возить тюменцев, он также говорит о готовности проявить низовую инициативу, по привлечению водителей автобусов и налаживанию руководящего процесса.