Стоимость проезда в тюменских автобусах подорожает с 2025 года

В документе указано, что в среднем стоимость проезда для пассажиров подорожает от 10 копеек до 1 рубля за километр. Предельные тарифы в 2025 году на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за километр пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта.