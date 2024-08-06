Стоимость проезда в тюменских автобусах подорожает с 2025 года

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
В документе указано, что в среднем стоимость проезда для пассажиров подорожает от 10 копеек до 1 рубля за километр. Предельные тарифы в 2025 году на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за километр пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта.
Также планируется увеличить цены на билеты на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. Стоимость месячных билетов увеличится до 618 — 1614 рублей (цена зависит от расстояния: самые дорогие — проездные билеты на расстояние от 25 до 30 километров). Для сравнения, в настоящее время стоимость месячных проездных варьируется от 594 до 1552 рублей.
«Месячные (именные) билеты могут продаваться для поездок на расстояние до 50 километров. Стоимость месячного билета увеличится дополнительно на 134 рубля за каждый километр сверх 30 км в 2025 году. Стоимость проездных между пунктами проживания и обучения для учащихся общеобразовательных организаций, проживающих в сельской местности, составит 82 рубля», — указано в документе.
Планируется, что новые тарифы начнут действовать в регионе с 1 января 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени вырастет на 1 рубль. В настоящее время, билет стоит 31 рубль при наличном и 30 рублей при безналичном расчете.