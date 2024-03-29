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В Тюмени из-за жалоб пассажиров водителей автобусов наказали около 300 раз

Из-за жалоб пассажиров тюменских водителей автобусов наказали около 300 раз

29 марта 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Тюмени из-за жалоб пассажиров водителей автобусов наказали около 300 раз

С начала года пассажиры пожаловались на водителей порядка 500 раз. Как правило, они недовольны хамским отношением.

С начала года водителей автобусов в Тюмени наказали около 300 раз. Об этом рассказал директор ПАТП №1 Роман Шулепов Ura.ru.

«Если взять истекший период этого года, мы рассмотрели порядка 500 случаев, 300 дисциплинарных взысканий уже применили к работникам за неисполнение трудовой дисциплины в части должностных инструкций», — поделился Шулепов.

В основном, тюменцы жалуются на грубое общение. Как правило, с водителями проводят беседы, но иногда доходит и до лишения части премии. За нарушения их увольняют крайне редко.

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Также Роман Шулепов рассказал, что тюменскому автопарку автобусов не хватает 150 водителей. Они массово увольняются из-за недовольства зарплатами и отсутствия перспектив.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени планируют запустить четыре новых автобусных маршрута. Два проложат до микрорайонов и два — до пригорода.

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