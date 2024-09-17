Это конечная. Почему в Тюмени обостряются проблемы общественного транспорта?

Но с учетом того, что на фоне общероссийского показателя 6,5 года — это не такой большой срок, стоит отметить, что качество работы автобусов все же оставляет желать лучшего. Уже пару лет в автобусах стоят валидаторы для самостоятельной оплаты, однако по салонам все еще ходят кондукторы, а сами аппараты перемотаны и не работают, а где-то их вовсе сняли. Также не работают летом кондиционеры, что вызывает сезонные бури негодований у тюменцев.