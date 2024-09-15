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Posted 15 сентября, 07:38

Published 15 сентября, 07:38

Modified 15 сентября, 07:40

Updated 15 сентября, 07:40

Тюменка предложила мэру Афанасьеву инкогнито прокатиться в автобусе

В очках и шапке: тюменка предложила мэру Афанасьеву инкогнито прокатиться в автобусе

15 сентября 2024, 07:38
Фото: 1MI

Тюменка предложила мэру Афанасьеву инкогнито прокатиться в автобусе

Сюжет
Общественный транспорт
Жительница Тюмени предложила главе администрации города Максиму Афанасьеву и сотрудникам органов, курирующих работу общественного транспорта, прокатиться инкогнито по городским маршрутам с целью проверить наиболее проблемные.
«Уважаемый Максим Викторович, Вы человек „из народа“. Ваши пробежки под названием „догони мэра“ (это уже народ окрестил) в выходные дни лишь подтвердили близость с Тюмени. Прошу Вас совместно с лицами, курирующими движение и расписание общественного транспорта, попробовать лично уехать в ранние часы будних дней в разные точки города (инкогнито, шапочки/очки, чтобы никто не заподозрил проверку). Нужно выяснить — действительно ли горожанам приходится по 40-50 минут ждать транспорт», — предложила мэру Ольга Д.

Получит ли тюменка ответ от Максима Афанасьева неизвестно. Большая часть горожан придерживается мнения, что данное предложение останется без внимания.

Отметим, жители областной столицы регулярно жалуются в социальных сетях на сбои в расписании общественного транспорта. По словам тюменцев, зачастую автобусы не выходят на линию, опаздывают на 20-30 минут, приезжают переполненными.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Максим Афанасьев
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