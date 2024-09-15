В очках и шапке: тюменка предложила мэру Афанасьеву инкогнито прокатиться в автобусе

Posted 15 сентября, 07:38
Published 15 сентября, 07:38
Modified 15 сентября, 07:40
Updated 15 сентября, 07:40
«Уважаемый Максим Викторович, Вы человек „из народа“. Ваши пробежки под названием „догони мэра“ (это уже народ окрестил) в выходные дни лишь подтвердили близость с Тюмени. Прошу Вас совместно с лицами, курирующими движение и расписание общественного транспорта, попробовать лично уехать в ранние часы будних дней в разные точки города (инкогнито, шапочки/очки, чтобы никто не заподозрил проверку). Нужно выяснить — действительно ли горожанам приходится по 40-50 минут ждать транспорт», — предложила мэру Ольга Д.
Получит ли тюменка ответ от Максима Афанасьева неизвестно. Большая часть горожан придерживается мнения, что данное предложение останется без внимания.
Отметим, жители областной столицы регулярно жалуются в социальных сетях на сбои в расписании общественного транспорта. По словам тюменцев, зачастую автобусы не выходят на линию, опаздывают на 20-30 минут, приезжают переполненными.