Первый в России «Забег мэров» состоялся в Тобольске

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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В этом году забег посвящен 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию — 1, 5, 10, 21, 42 километров.
Открыл серию соревнований первый в России «Забег мэров».
«Главы городов из Тюменской и Свердловской областей, Югры и Ямала показали свою солидарность в деле пропаганды здорового образа жизни. Тобольский марафон 2024 сегодня опять показал победу характера над погодой, ленью и отсутствием веры в себя», — сообщил в своем тг-канале мэр Тобольска Петр Вагин.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в рамках празднования 80-летия Тюменской области в регионе состоялся конно-спортивный пробег «Великий Сибирский Путь». Участники мероприятия прошли по маршруту маршрута освоения Сибири, восстановленного по картам Семена Ремезова — от Тюмени до села Покровское.