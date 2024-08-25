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Первый в России «Забег мэров» состоялся в Тобольске

Первый в России «Забег мэров» состоялся в Тобольске

25 августа 2024, 07:05
Фото: тг-канал Петр Вагин
В Тобольске в воскресенье, 25 августа, стартовал марафон-2024, участниками которого стали более двух тысяч бегунов из разных регионов России.

В этом году забег посвящен 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию — 1, 5, 10, 21, 42 километров.

Видео: тг-канал Петр Вагин

Открыл серию соревнований первый в России «Забег мэров».

«Главы городов из Тюменской и Свердловской областей, Югры и Ямала показали свою солидарность в деле пропаганды здорового образа жизни. Тобольский марафон 2024 сегодня опять показал победу характера над погодой, ленью и отсутствием веры в себя», — сообщил в своем тг-канале мэр Тобольска Петр Вагин.
Фото: тг-канал Петр Вагин

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в рамках празднования 80-летия Тюменской области в регионе состоялся конно-спортивный пробег «Великий Сибирский Путь». Участники мероприятия прошли по маршруту маршрута освоения Сибири, восстановленного по картам Семена Ремезова — от Тюмени до села Покровское.

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