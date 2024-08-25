Первый в России «Забег мэров» состоялся в Тобольске

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в рамках празднования 80-летия Тюменской области в регионе состоялся конно-спортивный пробег «Великий Сибирский Путь». Участники мероприятия прошли по маршруту маршрута освоения Сибири, восстановленного по картам Семена Ремезова — от Тюмени до села Покровское.