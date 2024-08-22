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В Тюмени 22 августа выпадет две трети месячной нормы осадков

Достаем зонты и сапоги: в Тюмени за сутки выпадет две трети месячной нормы осадков

22 августа 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 22 августа выпадет две трети месячной нормы осадков

На юг Тюменской области в четверг, 22 августа, обрушится непогода. Синоптики прогнозируют грозы, ливневые дожди, усиление ветра до 14 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит +18…+23, ночью +9…+14.

В Тюмени 22 августа метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и дожди в течение дня. Ожидается выпадение более 30 мм осадков, что превышает две трети месячной нормы осадков. Утром и днем термометры покажут +12…+16, в вечерние часы ожидается +14…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:19, закат в 20:02, продолжительность дня 14 часов 43 минуты.

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В Тобольске 22 августа синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +13…+21, в вечернее время суток ожидается +13…+16. Скорость ветра составит 4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:05, закат в 19:54, продолжительность дня 14 часов 49 минут.

В Ишиме 22 августа синоптики прогнозируют дожди и грозы в течение дня. В утренние и дневные часы +14…+17, ночью термометры покажут +14…+15. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:06, закат в 19:43, продолжительность дня 14 часов 37 минут.

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