Достаем зонты и сапоги: в Тюмени за сутки выпадет две трети месячной нормы осадков

В Тюмени 22 августа метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и дожди в течение дня. Ожидается выпадение более 30 мм осадков, что превышает две трети месячной нормы осадков. Утром и днем термометры покажут +12…+16, в вечерние часы ожидается +14…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.