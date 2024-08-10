Конно-спортивный пробег «Великий Сибирский Путь» стартовал в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Старт пробегу был дан на набережной реки Туры. Участникам мероприятия предстоит преодолеть 80 километров по маршруту от Тюмени до села Покровское. Пробег является реконструкцией маршрута освоения Сибири, восстановленного по картам Семена Ремезова.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Тюменская область отметит 80-й День рождения. В рамках празднования в регионе пройдут около 300 различных мероприятий. Основные торжества состоятся 16 августа.