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Конно-спортивный пробег «Великий Сибирский Путь» стартовал в Тюменской области

Конно-спортивный пробег «Великий Сибирский Путь» стартовал в Тюменской области

10 августа 2024, 08:34
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Мероприятие, собравшее представителей спортивных федераций и объединений, любителей конного спорта, квадроциклов, водного транспорта, велосипедистов, проводится в рамках празднования 80-летия Тюменской области.

Старт пробегу был дан на набережной реки Туры. Участникам мероприятия предстоит преодолеть 80 километров по маршруту от Тюмени до села Покровское. Пробег является реконструкцией маршрута освоения Сибири, восстановленного по картам Семена Ремезова.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Тюменская область отметит 80-й День рождения. В рамках празднования в регионе пройдут около 300 различных мероприятий. Основные торжества состоятся 16 августа.

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