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Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

23 августа 2024, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 23 августа, продолжит бушевать непогода. В течение дня на территории всего региона ожидаются дожди, местами пройдут ливни и грозы. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Днем температура воздуха составит +17…+22, ночью похолодает до +7…+12.

В Тюмени 23 августа метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, кратковременные дожди. Утром и днем термометры покажут +14…+18, в вечерние часы температура воздуха опустится до +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 7,6 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:21, закат в 19:59, продолжительность дня 14 часов 38 минут.

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В Тобольске 23 августа ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. Утром и днем термометры покажут +14…+17, ночью похолодает до +12…+14. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:07, закат в 19:51, продолжительность дня 14 часов 44 минуты.

В Ишиме 23 августа метеорологи обещают дожди в течение дня, пасмурную погоду. Утром и днем температура воздуха составит +15…+17, ночью ожидается +12…+14. Скорость ветра составит 69 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:08, закат в 19:40, продолжительность дня 14 часов 32 минуты.

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