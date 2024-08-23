Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

На юге Тюменской области в пятницу, 23 августа, продолжит бушевать непогода. В течение дня на территории всего региона ожидаются дожди, местами пройдут ливни и грозы. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Днем температура воздуха составит +17…+22, ночью похолодает до +7…+12.