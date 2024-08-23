Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

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В Тюмени 23 августа метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, кратковременные дожди. Утром и днем термометры покажут +14…+18, в вечерние часы температура воздуха опустится до +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 7,6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:21, закат в 19:59, продолжительность дня 14 часов 38 минут.
В Тобольске 23 августа ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. Утром и днем термометры покажут +14…+17, ночью похолодает до +12…+14. Скорость ветра составит 5,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:07, закат в 19:51, продолжительность дня 14 часов 44 минуты.
В Ишиме 23 августа метеорологи обещают дожди в течение дня, пасмурную погоду. Утром и днем температура воздуха составит +15…+17, ночью ожидается +12…+14. Скорость ветра составит 69 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:08, закат в 19:40, продолжительность дня 14 часов 32 минуты.