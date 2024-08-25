Повеселиться и посмотреть. Тюменцы могут стать зрителями «Забега Снегурочек»

«Забег Снегурочек» пройдет 8 января на площади 400-летия Тюмени. Все желающие — жители и гости города — могут понаблюдать за необычным состязанием.